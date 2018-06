«Serán más independentistas que Esquerra Republicana y más proetarras que Bildu» Salvador Salas La confrontación se eleva al máximo en el pleno con constantes referencias a la situación política nacional. Una de las más tensas, la de Daniel Pérez (PSOE) con Alejandro Carballo (Ciudadanos), y con Ysabel Torralbo poniendo a Bildu como ejemplo de gestión ANA PÉREZ-BRYAN Martes, 5 junio 2018, 17:30

Parecía inevitable, y finalmente lo fue; porque a pesar de que en el orden del día del pleno celebrado esta mañana los asuntos de debate no se salían ni un milímetro de la escena local (torre del puerto, viviendas turísticas o plaza de La Merced, entre otros), el ambiente se fue caldeando a medida que avanzaba la mañana con referencias constantes a la situación política reciente, con la moción de censura que terminó hace unos días con el gobierno de Rajoy y con la llegada al gobierno del socialista Pedro Sánchez. Los concejales con representación en la Casona no han sido ajenos a este debate, de hecho los momentos más tensos en la sala de plenos lo han sido a cuenta de esta nueva situación política y de los juegos de alianzas y estrategias que han protagonizado los últimos días.

De poco servía que el debate, en efecto, tuviera puesto el foco sobre asuntos de la actualidad municipal, porque han sido pocos los concejales que han evitado referirse a los cambios en Madrid a pesar de estar (y hablar) de Málaga. Quizás uno de los momentos de tensión máxima ha sido con la discusión de la moción urgente del PSOE, defendida por su portavoz Daniel Pérez y en la que se afeaba al alcalde, Francisco de la Torre, su «despilfarro» y «desidia» en la obra de la plaza de La Merced, cuyos desperfectos obligarán a una nueva actuación a pesar de que la remodelación apenas tiene siete años. El candidato socialista a la alcaldía buscaba el tirón de orejas al primer edil vía reprobación, y aunque en su exposición de motivos buscó el cuerpo a cuerpo con De la Torre, éste dejó la defensa de la gestión en manos de su concejal de Urbanismo, Francisco Pomares, quien ha tenido que emplearse a fondo por sortear las críticas en más de un debate de la mañana.

A falta de ese rifirrafe, Pérez lo encontraba entre las filas del partido naranja, a quienes pedía su voto para sacar adelante la reprobación aunque con el 'no' de boca del viceportavoz, Alejandro Carballo. «Estamos de acuerdo con el cuerpo d la moción, pero no con reprobar la actuación del alcalde porque si tuviéramos que reprobar todo lo que hace mal el alcalde y los concejales estaríamos aquí tres años», avanzaba Carballo, quien dejaba otro mensaje a Pérez ante su «desmedido afán por reprobar»: «Que sean los ciudadanos que reprueben con su voto, ganando usted las elecciones». No sentaba bien la reflexión al portavoz socialista, quien entró de lleno en la referencia a los últimos acontecimientos argumentando que «a los de Ciudadanos no le gustan ni las reprobaciones ni las mociones de censura (…). Y eso es porque son del PP más que el propio PP». La acusación quedó sobre la mesa hasta que Carballo, en su turno de palabra, recogió el guante y terminó de encender los ánimos: «Según su inteligente razonamiento, señor Pérez, si nosotros más del PP que el propio PP ustedes serán más independentistas que la propia Esquerra Republicana y más proetarras que el propio Bildu», dijo el portavoz recordando a los compañeros de viaje de Pedro Sánchez. Murmullos y protestas en el salón de plenos que hicieron saltar a un indignado Sergio Brenes (PSOE) pero a quien el alcalde paró en seco: «Usted no tiene el turno de palabra y en este pleno hay libertad de expresión (…). Creo que la reflexión del señor Carballo encaja en un tono desenfadado», reponía el primer edil ante las protestas de la bancada socialista. Pero el cruce de reflexiones fue más allá, sobre todo cuando Torralbo puso como ejemplo la gestión de Bildu: «Ya quisieran ustedes gobernar como gobierna Bildu en Pamplona, con políticas feministas de verdad».

Por su parte, Pomares, crecido en la disputa, le espetaba a Pérez: «Desde la amistad que le tengo y su validez como candidato, dedíquese a proponer y a enamorar a los ciudadanos con su programa electoral, no a reprobar; porque a usted le queda todavía un año ahí», le dijo en referencia a su puesto como líder de la oposición municipal.

En choque de declaraciones entre unos y otros no evitó, por otra parte, que el resto de los grupos de la oposición (Málaga Ahora, Málaga para la Gente, el edil no adscrito e incluso Ciudadanos, en el fondo pero no en las formas) le afearan al alcalde su forma de hacer «política electoralista con las obras de la ciudad». Así lo denunció el portavoz de Málaga para la Gente, Eduardo Zorrilla, que no pudo evitar entrar en la refriega con un «consejo» al portavoz socialista: «No mosquee usted mucho a Ciudadanos que en la Junta les apoyan a ustedes, vaya que dejen de apoyarles». Tras la tempestad, la votación dejó claro ese malestar con el alcalde en relación a la «chapuza» de la obra de la plaza de La Merced: el voto de Ciudadanos y el PP bloqueaban la reprobación a De la Torre, pero el resto de los puntos de la moción salían adelante por unanimidad; en concreto los referentes a la petición de todo tipo de información sobre los fallos de la obra y las actuaciones que a partir de ahora se llevarán a cabo en la céntrica plaza.

Viviendas turísticas

Pero si alguien pensó que en los debates posteriores las aguas se calmarían, erraba en su vaticinio. Casi sin pausa llegaba al orden del día la discusión en torno a las viviendas turísticas y la necesidad de regularlas, en este caso de la mano de sendas mociones urgentes de Málaga Ahora y Ciudadanos. Y no calcadas en las formas, pero sí en el fondo: «Hay que hacer algo, y hay que hacerlo ya. Empecemos hoy mismo», pedía en su defensa del texto la portavoz del grupo de izquierda, Ysabel Torralbo, quien se dirigía de nuevo al alcalde para solicitarle que aprobaran alguno de los once puntos que recogía su moción, entre ellos el de la puesta en marcha de una tasa al turismo que no salió adelante: «Aprueben alguno de ellos -pedía Torralbo-, y háganlo por dignidad, porque si no nos van a dejar a nosotros el marrón para cuando los echemos, porque los vamos a echar».

En la misma línea, el edil no adscrito Juan José Espinosa pedía una necesaria «regulación democrática y un turismo sostenible», y acusaba directamente al PP y a Ciudadanos de «regulafobia»: «Y las administraciones públicas están para eso, aunque ustedes tienen el problema de que están en medio del lobby de los hoteleros y del lobby de las grandes operadoras, por eso miran hacia otro lado», añadía dirgiéndose directamente al partido naranja. Le respondía de nuevo Carballo, que ayer dejó su tradicional perfil conciliador para entrar de lleno en el barro: «Nos está usted diciendo -le decía a Espinosa- que somos el partido del Ibex 35, pero le recomiendo que revise la hemeroteca para no quedarse con el culito al aire. Nosotros ya presentamos una moción en este sentido antes de que hablaran los hoteleros», zanjó el viceportavoz del partido naranja.

Más allá de ese cuerpo a cuerpo que fue más intenso de lo habitual, el debate discurrió por la senda de las competencias, es decir, sobre a quién corresponde la regulación de las viviendas turísticas y de problemas derivados como la constante escaladas de los precios de la vivienda de alquiler. Y en este escenario tampoco hubo acuerdo, a pesar de que una mayoría del pleno convino en que parte de esta responsabilidad está en el gobierno autonómico y en el central. «Pero resulta que el otro día viene a Málaga su consejero de Turismo y vino a decir que le importa un bledo», añadió el edil de Urbanismo poco antes de hacer una encendida defensa de la política municipal de vivienda, «que ha hecho 5.200 viviendas cuando la Junta, que es la que tiene la competencia, ha hecho sólo 50».

Pero no todo fue desencuentro en la discusión sobre las viviendas turísticas, ya que los concejales en bloque se pusieron de acuerdo en un asunto medular: es necesario regular la proliferación de esta forma de alojamiento, sobre todo de aquellas que están fuera de la ley. En la votación, salió aprobada por unanimidad la moción de Ciudadanos, que pedía reforzar las inspecciones de estas viviendas y que cada una de las administraciones (local, regional y central) asuman su cuota de responsabilidad. Del lado de la de Málaga Ahora, el pleno rechazó los puntos relacionados con la puesta en marcha de tasas específicas (por pernoctaciones, actividad o uso y explotación de apartamentos) , pero mostró de acuerdo por unanimidad en otro asunto que representa un buen punto de partida para regular esta actividad, al menos desde lo municipal: retomar el estudio y dar celeridad a la aprobación de determinadas áreas del centro y Teatinos como Zonas Acústicamente Saturadas (ZAS).