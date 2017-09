Un impulso para el doctorado Estefanía Torreblanca es graduada en Ciencias Ambientales. :: sur Soroptimist International Club Costa del Sol concede a Estefanía Torreblanca, graduada en Ciencias Ambientales, una ayuda de 5.000 euros para avanzar en su tesisUna organización internacional que apoya el papel de la mujer en la ciencia beca a una estudiante de la UMA FRANCISCO GUTIÉRREZ MÁLAGA. Domingo, 10 septiembre 2017, 01:09

Soroptimist International Club Costa del Sol, una ONG a nivel mundial que trata de impulsar el papel de las mujeres en las ciencias e ingenierías (lo que se conoce como estudios Stem), ha decidido apoyar la carrera de una joven graduada malagueña. Estefanía Torreblanca Fernández dispondrá de 5.000 euros para avanzar en su doctorado, que ha centrado en el estudio de cetáceos y tortugas marinas en el Mediterráneo.

Esta joven malagueña, graduada en Ciencias Ambientales por la UMA, ha recibido «con una gran satisfacción» esta beca, que le permitirá avanzar en sus investigaciones, publicar artículos y acudir a congresos. «Prometo aprovecharla a fondo, porque es una gran oportunidad la que me brindan», asegura la joven, que alterna sus investigaciones con su trabajo como tripulante de cabina en la compañía Norwegian Air Shuttle. Asegura que fue la propia organización internacional la que se puso en contacto con su tutor de tesis, pues buscaban a mujeres como posibles candidatas para la beca.

Estefanía asegura que estudió Ciencias Ambientales «por vocación. Siempre me ha gustado la ciencia y la naturaleza y he querido trabajar para protegerla», asegura. De hecho, pertenece a la segunda promoción de estos graduados universitarios pro la UMA y trabajó con anterioridad como observadora en barcos de pesca. «Me encanta el mar», dice, y lamenta que, que a pesar de representar más del 70 por ciento de la superficie del planeta, no se destinan los recursos necesarios para investigar.

La concesión de estas ayudas se hizo pública hace unas semanas, con motivo del congreso que Soroptimist Europa ha celebrado en Florencia. El objetivo principal de estas becas es «estimular a las mujeres jóvenes a elegir una educación Stem», (ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas, en sus siglas inglesas), señala Amelia Martínez Hockley, presidenta del club de la Costa del Sol, uno de los cinco con que cuenta esta organización internacional en España, formada por unas 75.000 mujeres de 132 países. «Se trata de apoyar a las mujeres en estas materias, ya que estamos infrarrepresentadas en estos importantes campos», señala Amelia Martínez.

Sus estudios

Estefanía Torreblanca cursó un máster en la Universidad de Cádiz (sobre Pesca y Acuicultura: Recursos Marinos y sostenibilidad) una vez que terminó el grado en la UMA. Se encuentra en tercer curso de doctorado, en el programa 'Diversidad Biológica y Medio Ambiente'. Dirigen su tesis doctoral José Carlos Báez Barrionuevo, del Instituto Español de Oceanografía, en el Centro Oceanográfico de Canarias, y Juan Jesús Bellido López, del Aula del Mar de Málaga. Y su tutor de tesis es Raimundo Real Giménez, del Departamento de Biología Animal de la UMA. «Lo ideal sería poder defender la tesis este próximo año», señala la joven, que ya tiene muchos datos de los estudios que ha realizado, centrados en la distribución de cetáceos y tortugas marinas en el Mediterráneo. También analiza las consecuencias de la contaminación ambiental y el cambio climático y propone medidas correctoras, como podría ser reducir la velocidad de los barcos que pasan por el estrecho de Gibraltar. Entre los datos que puede adelantar de su investigación destaca el descubrimiento de un área importante de distribución para el rorcual común (Balaenoptera physalus) en la zona del Golfo de León.

Fruto de estos años de trabajo son varios artículos científicos, que ya ha enviado a revistas. «Si no fuera por la beca, no podría publicarlos», señala, ya que las revistas cobran por la publicación de los artículos científicos. La beca también le permitirá asistir a congresos en los que «poder dar a conocer los resultados de nuestras investigaciones».