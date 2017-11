La EMT implantará a partir de enero nuevas macrolíneas que recorrerán Málaga sin trasbordos Las nuevas rutas se pondrán en marcha después de las navidades. / SUR Los dos primeros corredores que se pondrán en marcha unirán el distrito de Bailén con Carretera de Cádiz y El Palo FRANCISCO JIMÉNEZ Málaga Miércoles, 22 noviembre 2017, 00:46

La Empresa Malagueña de Transportes (EMT) acometerá a comienzos de año una nueva remodelación de sus líneas, cuyo principal hito será la creación de cinco grandes corredores que permitirán conectar distritos como Puerto de la Torre y Bailén-Miraflores con Carretera de Cádiz o El Palo sin necesidad de trasbordos. Las nuevas rutas llevan diseñadas un año, pero no será hasta después de las navidades cuando empiecen a ponerse en marcha. Aunque no lo harán de golpe, entre otras cosas porque actualmente no hay suficientes vehículos articulados (18 metros) para darle cobertura, de ahí que la compañía vaya a acometer la adquisición de diez autobuses de gran capacidad continuando así la renovación de la flota que en el último año ha supuesto la incorporación de 46 vehículos.

Sin necesidad de esperar a que llegue esa nueva remesa, la primera en entrar en servicio será la que resultará de unificar la L-7 (Carlinda-Alameda) con la L-16 (Paseo del Parque-Térmica), cuyo trazado únicamente queda pendiente de que concluyan unas obras en la avenida de Nuestra Señora de Clarines para permitir el giro del autobús. Si esta ruta potenciará las comunicaciones de Bailén-Miraflores con el entorno de Vialia y la zona oeste de la ciudad, la fusión de la 38 (Granja Suárez-Carlos Haya-Alameda) con la 34 (avenida de Andalucía-Pedregalejo) lo hará con la este, ampliándose el itinerario hasta Echevarría del Palo. Una de las principales ventajas de esta ruta, que será la segunda en implantarse, es que los vecinos del litoral oriental tendrán un autobús directo al hospital Carlos Haya.

Puerto de la Torre

A partir de ahí, los siguientes cambios consistirán en mejorar las conexiones de Puerto de la Torre con el Centro y Carretera de Cádiz. En el primer caso, se van a unir las líneas 21 (Puerto de la Torre-Alameda) y 8 (Hospital Clínico-Colonia de Santa Inés-Alameda) para configurar una gran ruta en forma de ‘Y’, de modo que en el tramo que tienen en común (desde la residencia militar Castañón de Mena hasta el Centro) los autobuses pasarán de forma coordinada cada 4 ó 5 minutos. Por otro lado, este distrito quedará enlazado sin trasbordos con Cruz del Humilladero y Carretera de Cádiz mediante la prolongación de la L-22 (avenida de Molière-Tiro Pichón-Universidad) añadiéndole el trayecto de la L-62, que se puso en marcha hace dos años para unir Puerto de la Torre con el campus.

La cifra 3,4 millones de euros destinará la EMT a la compra de diez nuevos autobuses articulados, que serán financiados por el Ayuntamiento a través de una subvención incluida en el programa de inversiones financieramente sostenibles.

Entre las medidas previstas más a medio plazo, también destacan la fusión de las dos líneas de Churriana (9 y 10) para mejorar la frecuencia, y de una forma menos prioritaria la creación de una ruta que permita recorrer de oeste a este toda la franja litoral mediante la ampliación hasta los Baños del Carmen de la L-40, que desde enero de 2015 cubre el trayecto entre Sacaba y La Malagueta con un autobús cada hora.

En cuanto a la renovación de la flota, el consejo de administración de la EMT tiene previsto aprobar mañana jueves los pliegos de condiciones para sacar a concurso la compra de los citados diez autobuses articulados por un importe total de 3,4 millones. Este montante será aportado por el Ayuntamiento en forma de subvención a través del programa de inversiones financieramente sostenibles recientemente aprobado por la Corporación y que, en su conjunto, suponen una inyección para la ciudad de 37,5 millones procedentes del remanente de tesorería de 2016.

Esta inversión se suma a la de 13 millones que se han destinado en el último año a la renovación de la flota. El primer lote, formado por 15 articulados, llegó en diciembre de 2016, mientras otros 20 (15 de tipología estándar de 12 metros, cuatro de 10 metros y un minibús) fueron incorporados en abril y otros 11 híbridos (combinan el motor de combustión con otro eléctrico) se adquirieron el pasado septiembre.