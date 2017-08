No a la huelga de puñetazos LA CHINCHETA Lo que debe exigirse es que se anuncie con tiempo para que los afectados tomen alternativas y que se cumplan los servicios mínimos Ñito Salas JAVIER RECIO Málaga Miércoles, 16 agosto 2017, 00:38

Las formas en numerosas ocasiones impiden ver el fondo. Y en la huelga de taxistas puede estar ocurriendo esto. Estos profesionales están cargados de razones cuando ponen de manifiesto que no compiten en igualdad de condiciones que los llamados vehículos con conductor. Eso es cierto, como lo es que debe llegarse a un acuerdo para regularizar la convivencia de estos dos servicios para trasladar pasajeros. Las huelgas se hacen cuando más incidencia tienen y por ello no hay que extrañarse que la de los taxistas sea en plena feria de Málaga. Lo que sí debe exigirse es que se anuncie con tiempo para que los afectados tomen alternativas y que se cumplan los servicios mínimos. No puede haber infraestructuras como el aeropuerto incomunicadas. Y hay que desterrar imágenes lamentables de taxistas pegando a representantes de Cabify. Las reivindicaciones no se consiguen a base de puñetazos.