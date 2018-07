El Hospital Civil no encuentra médicos para las sustituciones en urgencias este verano Profesionales concentrados ayer por la mañana en la puerta de las urgencias del Hospital Civil. / SUR Los facultativos denuncian que la mala planificación de las contrataciones les perjudica y les obliga a hacer muchas guardias ÁNGEL ESCALERA Málaga Miércoles, 4 julio 2018, 00:36

Los médicos de urgencias del Hospital Civil se encuentran en una situación muy difícil por la falta de sustituciones este verano, lo que supone un endurecimiento de sus condiciones laborales y les obliga hacer más guardias de las que les corresponden. Hay facultativos que tendrán hasta siete guardias en 15 días, ya que es la única forma de cubrir los huecos en el cuadrante. La dirección del centro asegura que se están haciendo los contactos pertinentes para formalizar las contrataciones necesarias, pero la realidad es que el tiempo pasa y no se encuentra a médicos disponibles para ir a las urgencias del Civil. Incluso la contratación de dos profesionales de la medicina extracomunitarios, que estaba apalabrada, se ha paralizado por una serie de trabas burocráticas que no se han resuelto aún.

Los médicos de urgencias volvieron a concentrarse ayer en la puerta del Hospital Civil en protesta por la ausencia de soluciones a su problema. La movilización se efectuó después de una reunión que los profesionales mantuvieron con la dirección del centro hospitalario, en la que se abordó la necesidad imperiosa de hacer contratos de sustituciones este verano. Los médicos expusieron sus quejas y lamentaron que el SAS no haya planificado bien las contrataciones en el periodo estival. «La dirección del Civil nos ha expresado su buen voluntad y nos ha explicado que el SAS ha primado en este verano las contrataciones de facultativos en los puestos de difícil cobertura y en atención primaria», dijeron a este periódico fuentes de los profesionales de las urgencias del Civil.

Añadieron que salieron de la reunión con la impresión de que el argumento dado por la dirección médica del Civil eran castillos en el aire. «Nos han expresado que están buscando médicos, pero que no los encuentran, aunque van a seguir intentándolo. La situación en la que estamos es complicada y no le vemos salida. Nuestro trabajo es vocacional y sabemos que tenemos que atender a nuestros pacientes lo mejor posible, pero para hacerlo en condiciones es necesario que estemos descansados y frescos. Y ahora eso no es así por el exceso de trabajo que tenemos», señalaron las fuentes. Los médicos, que volverán a concentrarse mañana jueves, cuentan con el apoyo del Sindicato Médico de Málaga (SMM) y Csif.

La ausencia de sustituciones en verano agrava la sobrecarga de trabajo que soportan los facultativos de urgencias del Civil. Este sábado, salvo que se arbitre una solución de última hora, solo habrá cuatro médico en esa área del hospital, pese a que debería haber cinco o seis. «Vamos de mal en peor. No es igual la calidad asistencial que damos a los pacientes cuando estamos agotados mental y físicamente que cuando nos encontramos despejados», explicó un profesional de la medicina de urgencias. «Los que dirigen el SAS parece que no se dan cuenta de que así no podemos continuar, porque va en contra de nuestra salud y de la atención que reciben los enfermos. Hay que planificar mejor y fidelizar a los médicos», añadió la fuente.