Heroínas del mundo rural Foto de familia de las premiadas ayer en la sede de Turismo Andaluz. :: francis silva El Instituto Andaluz de la Mujer destaca que la aparición de nuevos negocios ha permitido aumentar la presencia femenina en este ámbitoLa Junta reconoce a 15 mujeres que han contribuido al desarrollo de sus municipios JUAN SOTO MÁLAGA. Sábado, 14 octubre 2017, 00:11

Carmen González del Río (o Carmelita Mesa, como la conocen en su pueblo) no ha tenido una vida sencilla. A los 11 años tuvo que dejar el colegio y ponerse a trabajar en la finca familiar. Aunque era aplicada y le encantaba ir a la escuela, sus padres no tenía dinero para comprar la recién estrenada Enciclopedia Álvarez y su profesor le recomendó que mejor no volviera. Luchadora e incansable, esta vecina de Casarabonela fue ayer una de las 15 premiadas por la Junta de Andalucía con motivo del Día Internacional de la Mujer Rural. «Me han traído engañada, pensaba que venía a comer con la familia», explicaba aún con una sonrisa en la boca.

A sus 72 años, y tras toda una vida trabajando en la huerta de sus padres, Carmen aún se encuentra en activo y es la encargada de surtir de flores a los puestos de la Alameda Principal, a los que cada día envía sus mejores lirios de agua. «Es todo un honor recibir este premio, aunque nunca pensé que mi trabajo diera para algo así», resumía.

Junto a ella, el Instituto Andaluz de la Mujer reconoció a Teresa Reyes Gil, de Álora; Ana María Montes Naranjo, de Montejaque; Francisca Fontalba Fontalba, de Campillos; María Cruz Torres Cortés, de Coín; Isabel Fernández Ruiz, de Ojén; Dorcas Verónica Pollock, de Archidona; Ana Gil Amaya, de Tolox; María Jiménez Ruiz, de Monda; Rosario Castillero Galisteo, de Fuente de Piedra; María Gracia Martos Roda, de Cuevas de San Marcos; Ana Fuensanta Hevilla, de Pizarra; Beatriz Jiménez Tomé, de Alhaurín de la Torre; María Pedraza Palomo, de Antequera; e Inés Ayllón Morito, de Istán, que fue la primera alcaldesa de la provincia.

Antes de la entrega de los galardones, el delegado del gobierno andaluz en Málaga, José Luis Ruiz Espejo tuvo unas palabras de agradecimiento a todas las premiadas, de las que dijo que han contribuido al desarrollo del mundo rural. «Es una deuda que tenemos que saldar con las dos millones de mujeres que viven en el ámbito rural», resumió. Igualmente destacó que el peso de la mujer es cada vez más importante en estas zonas y que están creciendo mucho gracias al desarrollo de actividades turísticas o al crecimiento del sector agroalimentario.

Durante el acto, la directora del Instituto Andaluz de la Mujer, Elena Ruiz, avanzó que el presupuesto del IAM para el próximo año ascenderá a 42,9 millones de euros, lo que supondrá un incremento del 3,8% y permitirá dar un mayor impulso a la red municipal de atención directa a las mujeres, que presta una importante labor de asesoramiento y apoyo personalizado en los territorios.

La directora ha destacado además que, según la EPA (II trimestre 2017), Andalucía cuenta con 13.400 mujeres empresarias en el mundo rural, una cifra que, si bien es muy inferior a los 47.900 empresarios, representa un aumento del 48,8% respecto a los datos registrados en 2008 al inicio de la crisis. «Es un buen síntoma de la capacidad empresarial de las mujeres rurales», dijo. Por ello, ha apostado por el empoderamiento de estas emprendedoras, así como por la «atención integral a todas las mujeres desde sus propios municipios».