Juan Márquez Claros: «Las hermandades de gloria tienen mucho respaldo y arraigo en la ciudad» Juan Márquez, presidente de la Agrupación de Glorias, en la parroquia de los Santos Mártires. El nuevo responsable de la Agrupación de Glorias apuesta por su unión a largo plazo con la d las cofradías de pasión MANUEL GARCÍA Málaga Sábado, 21 abril 2018, 18:25

Su bagaje y dedicación durante años a las cofradías de pasión y, posteriormente, a las hermandades de gloria de Málaga, han llevado a Juan Márquez Claros a ocupar ahora la presidencia de la Agrupación de Congregaciones, Hermandades y Cofradías de Gloria, cuyo periodo de salidas procesionales se abre tras la Semana Santa. Se trata de las corporaciones que recorrerán diversos barrios a lo largo de los próximos meses.

-¿Por qué dio el paso de presentarse para ser el presidente de la Agrupación de Glorias?

-Durante un almuerzo se habló de que yo sería el próximo presidente y, a partir de ahí, se fraguó todo. Por la cantidad de horas de dedicación que supone estar al frente de una agrupación como la de las hermandades de gloria, hay que tener una vocación de ayuda y de servicio que tiene que estar muy arraigada. Aquí estamos por puro altruismo y cuesta mucho trabajo y dinero, además de conseguir que la gente sea fiel al proyecto.

-¿Cuáles son sus proyectos para este mandato?

-Pretendemos ejecutar, si poco a poco pudiésemos conseguir subvenciones de entidades y empresas, una serie de enseres corporativos para que los puedan usar todas las hermandades y se sirvan de ello, para que no tengan que realizar una inversión puntual de enseres, los puedan hacer poco a poco y utilicen los nuestros. También, ya que en 2017 se cumplieron quince años de la Agrupación de Glorias y hemos crecido hasta las 22 hermandades, queremos afianzarnos, ser creíbles, saber dónde estamos, para qué y por qué. Que se tenga conciencia de que la Agrupación de Glorias está para algo más que representar a sus hermandades. Hay que tener en cuenta que no pagamos a las cofradías, ya que no tenemos ingresos extras debido a que, con las subvenciones que nos dan, nos quedamos cortos. Hablamos de un pequeño presupuesto con el que llevamos a cabo cursos de diversa índole, nuestro rosario, el Corpus, la cruz de mayo, la presentación del cartel y del pregón, cartelería... Unas actividades para las que esa subvención es muy exigua. Y quiero que le demos uso a la sede de la entidad con cursos y actos.

-¿Cree que las hermandades de gloria deberían tener un mayor protagonismo?

-Quizá si tuviésemos un recorrido común, como ocurre con las hermandades de pasión, y con el apoyo de los barrios, tendríamos una mayor afluencia de público. Pero hay que tener en cuenta el respaldo y lo que mueven las advocaciones de gloria. Es mucho y tienen mucho arraigo en Málaga.

-¿Se contempla unificar las hermandades de pasión y las de gloria como ocurre en otras provincias?

-Son muy diferentes, pero algunos cofrades de nuestra agrupación me lo han dicho. Me gustaría, pero es un tema que no se ha contemplado ni planteado. No sería una cuestión meramente económica, lo veo a bastante largo plazo, aunque sería para hacer fuerza y engrandecer Málaga. Unos veinte mil hermanos de cuota son aproximadamente los cofrades que aglutinan las hermandades de gloria, y la unión hace la fuerza.

-¿Qué le parece que la procesión del Corpus vuelva a ser por la mañana?

-Creo que va a ser una mejora. Es algo que los malagueños están pidiendo desde hace ya algún tiempo, y puede servir para que haya más afluencia de público y más gente en la calle. El altar de las glorias irá en la esquina de la calle Cañón y la calle Císter, presidido por la Virgen de la Sierra.