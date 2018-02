Heredia insiste en que el Gobierno no ha invertido ni un euro en el Paseo Marítimo

El diputado del PSOE por Málaga Miguel Ángel Heredia insistió ayer en que el Gobierno no ha invertido ni un euro en el Paseo Marítimo de Poniente y para ello esgrimió la respuesta parlamentaria, fechada el 8 de febrero, en la que el Ejecutivo reconoció que la inversión ejecutada en el proyecto es «de cero euros».

Fue la respuesta a las declaraciones del subdelegado del Gobierno en la provincia, Miguel Briones, en las que dijo que las obras van «a un ritmo perfecto y al ritmo perfecto» y achacó a un trámite administrativo por el cierre del ejercicio presupuestario de 2017 y el inicio del de 2018 que el Ejecutivo hubiera admitido en la respuesta parlamentaria que no había ejecutado ni un euro. Por ello, acusó a Heredia de «mentir».

Heredia, que colgó en la red social Facebook la respuesta parlamentaria «para que no haya duda», preguntó al subdelegado: «¿Quién miente señor Briones?». «El subdelegado del Gobierno o no sabe de lo que habla o no dice la verdad. Dejen ya de engañar a los malagueños», apostilló el diputado.