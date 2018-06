Hallan muerto en su celda al asesino de Estefanía y Aarón en 2013 en La Luz Miguel Ángel durante el juicio. / Fernando González Se ha abierto una investigación policial para esclarecer las circunstancias en las que falleció Miguel Ángel, condenado por el doble crimen de La Luz ALVARO FRÍAS y JUAN CANO Málaga Domingo, 3 junio 2018, 00:34

Miguel Ángel, el autor del doble crimen de La Luz, ha sido hallado muerto en su celda, cuando cumplía la pena de prisión que se le impuso por haber asesinado a su expareja Estefanía y al hijo de ambos, Aarón, cuando éste solo tenía cinco años. Según han confirmado las fuentes consultadas por este periódico, se ha abierto una investigación para esclarecer las circunstancias del fallecimiento.

El cuerpo del reo fue trasladado desde la prisión en la que se encontraba, fuera de la provincia de Málaga, hasta las instalaciones de Parcemasa, en la capital malagueña. Permaneció desde el viernes hasta ayer en la sala 18, donde tuvo lugar el velatorio, hasta que fue incinerado.

El doble crimen de La Luz conmocionó a la sociedad malagueña. Miguel Ángel mantuvo una relación sentimental con Estefanía desde 2006 a 2013. Mientras estuvieron juntos, y en especial desde la ruptura, la sometió a llamadas constantes, hostigamientos con mensajes, insultos, o manifestaciones del tipo que sería suya sí o sí e incluso la controlaba a través de Aarón.

Fue condenado a 43 años de prisión tras ser declarado culpable por un jurado popular

El triste suceso tuvo lugar el 22 de septiembre de 2013. Estefanía fue a cenar con unas amigas. Como se explica en la sentencia emitida por la Audiencia Provincial sobre este caso, Miguel Ángel acechó a su expareja y la esperó hasta que regresó a la vivienda.

El asesino discutió con Estefanía y, en un descuido de ella, por sorpresa, le clavó un arma blanca en la cabeza, tras lo que le provocó la muerte por asfixia. Al comprobar que el hijo de ambos había presenciado lo ocurrido y estaba llorando y gritando, se fue hacia él y le obstruyó los orificios respiratorios hasta que murió. Fue el padre de Estefanía el que le descubrió al día siguiente acostado entre los dos cuerpos.

El juicio

Miguel Ángel reconoció el doble crimen y, durante el juicio, aseguró que en 24 horas arrasó con todo, que destruyó dos familias y que se desbocó. «Cuando me miro al espejo, no me gusta lo que veo», apuntó antes de que acabaran las sesiones, tras las que fue condenado a 43 años de prisión por la Audiencia Provincial al ser declarado culpable por los miembros del jurado popular que le juzgaron.

En concreto, fue condenado por dos delitos de asesinato, uno de coacciones, otro de malos tratos habituales, cuatro de lesiones y un delito de resistencia en el momento de la detención. Además de aplicarse el agravante de parentesco, se le impuso el pago de 950.000 euros a los familiares de las víctimas.