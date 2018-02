HALLAN EL CADÁVER DE UN HOMBRE MAYOR EN SU CASA Martes, 27 febrero 2018, 01:17

El cadáver de una persona mayor fue hallado ayer en su casa en la capital malagueña. Al parecer, el cuerpo del hombre, que se encontraba en avanzado estado de descomposición, no presenta signos de violencia, al igual que no se apreciaron en la vivienda. Fueron los propios vecinos del hombre quienes alertaron a las autoridades ya que hacía varios días que no le veían y ante el fuerte olor que emanaba de la vivienda, que se encuentra situada en la calle Sillita de la Reina, en la barriada de Dos Hermanas.