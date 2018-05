Cosas de la ciudad Guadalmar: Una carrera de obstáculos La vegetación cubre las señales de tráfico. Denuncian el estado de abandono y falta de limpieza en las cunetas y arcenes de algunas vías y polígonos industriales JOSÉ MANUEL ALDAY Málaga Jueves, 31 mayo 2018, 10:58

El estado de abandono y falta de limpieza en las cunetas y arcenes de algunas vías y polígonos industriales es un tema que denuncia Francisco Moreno, un ciudadano que se refiere en concreto a los polígonos Villarosa y Marifinca, ambos separados por la carretera de Guadalmar, que dice se encuentra en mal estado y constituye un peligro.

«La maleza y los arbustos del arcén tapan parte de la calzada en ambos sentidos dificultando la visibilidad en la carretera al efectuar tanto las entradas como las salidas», advierte este ciudadano. Algo que se puede observar en las fotos que envía al periódico. Una situación que asegura «llega al extremo de que los báculos del alumbrado público y las señales de tráfico están tapados por las cañas, por lo tanto, además de ser un peligro para la circulación de los vehículos, también es un peligro para los peatones», afirma. Es por ello que este ciudadano solicita que el Ayuntamiento disponga «a la mayor brevedad posible, la limpieza de este vial, por el bien de los ciudadanos y de la ciudad».

La situación de la carretera de Guadalmar es frecuente motivo de denuncias por parte de los vecinos de esta urbanización, pues se quejan de que no cuentan con apenas arcenes y sostienen que es sumamente arriesgado ir por allí tanto andando como en bicicleta debido a que en muchos puntos la vegetación lo impide. «Es imposible caminar por la zona o intentar ir andando a la playa, porque no hay espacio para los peatones, y tenemos que circular por la calzada, por donde pasan los coches, con el peligro que ello supone, pues ya ha habido más de un susto por atropello debido también a que la calzada no es excesivamente ancha y los coches, además, circulan en ocasiones a unas velocidades excesivas», afirma Salvador S., residente en Guadalmar.

La carretera de Guadalmar carece de arcén en muchos tramos.

Abandono en el polígono El Visillo

Un vecino remite al periódico unas fotografías de una arqueta rota que aparece cubierta parcialmente con un colchón viejo. La imagen está tomada en el polígono El Visillo (La Montúa), en el camino que une el Hotel Don Miguel con el cementerio nuevo (carretera de Ojén), y a la vista está de que aunque esté balizada con cinta de la policía, constituye un peligro, sobre todo por las noches, pues en la oscuridad, cualquier vehículo puede acabar metiendo la rueda en el boquete. Además en la zona hay escombros arrojados en las parcelas, como se aprecia en la fotografía inferior, lo que da muy mala imagen y denota el abandono y la falta de limpieza en la zona.