'Guada', el todoterreno de la radio

Se nos ha ido 'Guada'. O 'el Guada', como a él le gustaba que lo llamaran, con el artículo. Se nos ha ido Antonio Guadamuro, el todoterreno más importante que ha dado la radio en Málaga, capaz de narrar fútbol, baloncesto, Semana Santa, ferias de distinto tipo, ciclismo y todo lo que le pusieran por delante. Siempre bromeábamos con él sobre que hizo prácticas del carné de conducir en el solar de la Catedral y su respuesta era insuperable: «No, yo conté la entrada de los Reyes Católicos en Málaga». Parecía que iba a remontar después de aquel infartazo y del contratiempo posterior, así que el varapalo que nos llevamos ayer al mediodía fue monumental.

Yo, como miles de malagueños, crecí escuchando a Guadamuro. Era la mejor etapa de la radio, con voces inolvidables -porque Málaga ha sido la provincia con el mejor ramillete de locutores, de eso no hay duda-, pero Antonio podía hacer de todo. Fue impulsor del baloncesto (ni kilómetros hizo, como solían recordar Queipo, Josemari, Bonilla y otros históricos en la trastienda de Paco Llorca) y dejó huella al transmitir el fútbol de tal forma que tú sabías siempre dónde estaba la pelota. Tuve la suerte de vivirlo a través del transistor y después en cualquier campo de fútbol, ya fuera en una cabina en el Nou Camp o en una grada de un campo de Tercera. Una maravilla. Y siempre codo con codo con 'Manolete' Sanjuán en la emisora, a los mandos técnicos. Más de una vez, querido Antonio, se quedó abierto el micrófono y se escuchó algo que no debía...

Guadamuro ha sido la radio. Sin más. ¿Quién no lo escuchó alguna vez? ¿Quién no lo conocía en Málaga? Frente a la inolvidable Radio Juventud (origen de la mejor hornada de locutores), a la histórica Radio Nacional o a la pujante Cadena Ser estaba aquella incansable Radio Popular, liderada por Paco Fadón y Paco Javier Bueno, en la que él destacó desde el primer día. ¿Quién no escuchó alguna vez 'El búho musical'? Y ni siquiera con el paso de los años cedió un ápice su ímpetu. Sus hermanos de la Cope (porque ellos no sólo eran compañeros) cuidaban de él al máximo, se preocupaban cuando surgía algún achaque. Adolfo, Justo, Mari Carmen, Pedrín, Mónica, Emilio... Por eso, uno de los días de más felicidad para ellos fue el de la inauguración de ese estudio con el nombre de 'Guada' al fondo de la redacción a la izquierda.

Como Pajarero, Pepe Gol, Manolo Castillo, Cañete, mi tío Juan, Domingo Mérida y un largo etcétera, podría contar innumerables anécdotas de viajes con el Málaga. Porque en cada destino siempre conocía a alguien y, sobre todo, siempre conocía el mejor sitio para comer. De eso pueden dar fe Pepe Pardo, Miguel Hilillo, Paco Martín Aguilar... O anécdotas de la Vuelta a Andalucía con Rafalito Díaz Pineda, con los Cuevas, con Santiago Souvirón, con 'tito' Lucas Sáez, con Manolo Merchant...

Pero 'Guada' también formó parte de SUR. Hizo crónicas de fútbol en no pocos viajes y, sobre todo, fue el que hizo junto a Manolo Castillo (nuestro histórico redactor jefe) que se abriera una ventana al baloncesto. Él se encargó muchos años de elaborar aquel folio que luego salía publicado. Esta era también su casa, aunque todavía recuerdo cuando los compañeros de centralita nos avisaban desde abajo muy sorprendidos: «Oye, que está al teléfono el señor obispo...» Era Guadamuro, que siempre se presentaba así. En los últimos años él bromeaba: «Arzo, ya soy arzobispo, no obispo».

Ya se nos hizo extraño no escuchar su voz en el acto de la liberación del preso (desde hace algunos años) y mucho más, muchísimo, este año durante la Semana Santa. Se nos va a hacer raro no verlo paseando por Málaga con su puro en la boca o esperando en una parada de autobús, pero vamos a extrañar el vacío de su voz en la Cope, porque Antonio Guadamuro ha sido el todoterreno de la radio malagueña. Pero, sobre todo, Antonio Guadamuro ha sido la radio.