El grifo de las ayudas europeas vuelve a cerrarse para ocho municipios malagueños Ronda contemplaba cinco millones para mejoras en el casco antiguo. :: vanessa melgar El Gobierno excluye de la segunda convocatoria de los fondos Edusi los planes de varios ayuntamientos, que tienen la opción de presentarlos a una tercera JESÚS HINOJOSA MÁLAGA. Miércoles, 26 julio 2017, 00:30

Los planes de ocho municipios malagueños quedan definitivamente excluidos de la segunda convocatoria para el reparto de ayudas europeas del plan de Estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (Edusi) que serán cofinanciadas mediante el Programa operativo FEDER de crecimiento sostenible 2014-2020. Esta oferta de fondos europeos tuvo una primera tramitación el año pasado de la que salieron beneficiados Málaga capital (con 15 millones de euros), Estepona (10), Nerja (5) y de forma indirecta Antequera, Ardales, Álora y Valle de Abdalajís dentro de los 10 millones que obtuvo la Diputación Provincial para localidades relacionadas con el Caminito del Rey. No obstante, el Gobierno abrió una segunda oferta para optar al dinero Edusi de la que únicamente salió agraciada Vélez-Málaga, que ha obtenido 10 millones de euros para recuperar su casco antiguo.

No entraron en esa segunda convocatoria los proyectos presentados por Marbella, Ronda, Fuengirola, Torremolinos, Benalmádena, Alhaurín el Grande, Alhaurín de la Torre y Cártama, que han quedado definitivamente excluidos en una resolución del Ministerio de Hacienda publicada ayer. En ella se especifica que la Administración central ha recibido 26 alegaciones de diputaciones provinciales y municipios españoles que quedaron fuera del segundo reparto de fondos Edusi por no reunir los requisitos y la puntuación necesaria. En el caso de las presentadas por los ayuntamientos malagueños, las reclamaciones han sido desestimadas.

ALGUNOS DE LOS PLANES RECHAZADOS uMarbella 15 millones de euros para el desarrollo de un conjunto de actuaciones enfocadas a la mejora de la movilidad, el ahorro energético y la puesta en valor de parajes como el Lago de las Tortugas. uRonda Unos cinco millones de euros para mejoras del casco antiguo de la ciudad. uTorremolinos 10 millones de euros para poner en marcha la peatonalización del centro, redefinir su modelo urbano y sanear la Cañada de los Cardos, entre otras actuaciones. uBenalmádena Unos 15 millones de euros para diversas intervenciones como la semipeatonalización de la avenida Antonio Machado o la puesta en valor de los yacimientos romanos, actualmente abandonados y sin inversión. uCártama Solicitó cinco millones para un proyecto que incluía potenciar el eje con la Estación de Cártama, entre otras medidas .

No obstante, estos municipios no lo tienen todo perdido porque aún tienen la posibilidad de presentarse a una tercera convocatoria de reparto de fondos Edusi que el Gobierno podría abrir este próximo otoño. Eso sí, lo harán partiendo desde cero y en competición con otras muchas localidades españolas que no han conseguido arañar aún dinero europeo para el nuevo marco comunitario a poner en marcha hasta el año 2020.