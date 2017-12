El Gordo deja una "burrada" de 28 millones en el Ayuntamiento de Málaga 01:16 Trabajadores del Área celebran su premio. / SUR | Vídeo: Pedro J. Quero Un funcionario se encargó de llevar más de 70 décimos al Área de Movilidad, donde han resultado agraciados la mayoría de empleados, incluida la concejala Elvira Maeso y la directora del Área. “¡Esto es increíble!” FRANCISCO JIMÉNEZ Málaga Viernes, 22 diciembre 2017, 14:59

En el Área de Movilidad están este viernes de celebración. Y no es porque hoy no se hayan producido atascos en la ciudad ni porque se haya resuelto el enfrentamiento del Ayuntamiento de Málaga con la Junta por las obras del metro. A los trabajadores de este departamento municipal les ha cambiado hoy la vida con el Gordo de la Lotería de Navidad, que ha dejado "una burrada de dinero", como afirma entre gritos la directora del Área, Isabel Gámez. Esa “burrada” se traduce en algo más de 28 millones de euros, a razón de 400.000 euros por cada uno de los más de 70 billetes del 71.198. Quien ha llevado la suerte a Movilidad ha sido Manolo, un funcionario que se en encargó de comprar los décimos en la administración La Biznaga de calle Mármoles. Hoy se ha convertido, como no podía ser de otra manera, en el hombre más abrazado del Ayuntamiento.

“Por primera vez me llaman los periodistas para felicitarme en lugar de para preguntarme algo”, afirma la concejala de Movilidad, Elvira Maeso, agraciada con un décimo. En el momento en que salió el Gordo no se encontraba en la oficina, pero no tardó en enterarse de boca de la directora del Área, Isabel Gámez, que también llevaba un billete. “No sabría decir cuántos décimos han caído aquí, pero hemos comprado casi todos los trabajadores, algunos también para sus familias y, además, empleados de empresas que trabajan con nosotros”.

“De repente he escuchado gritos y les he dicho que se dejaran de bromas. Entonces vi a Manolo que estaba blanco. ¡Esto es increíble!”, relata Gámez, quien inmediatamente telefoneó a su marido para que comprobara que tenían el décimo y, posteriormente a la ‘jefa’. “Llamé a Elvira y le dije que se viniera ya, que nos ha tocado el Gordo”, comenta la directora del Área, quien destaca “lo repartido que está el premio”, ya que también compraron billetes personal del Centro de Control de Tráfico. Eso sí, tampoco ha querido olvidarse de “algunos compañeros que no habían comprado”.

Si llevas lotería, comprueba aquí tu décimo.