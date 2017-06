Gonzalo Sichar rompe la disciplina de voto de Ciudadanos al poner en duda la gestión del CAC Málaga Sichar conversa con Fernando Francés tras el pleno. / Ana Pérez-Bryan El voto del edil del partido naranja ha resultado fundamental para que el pleno acuerde que no se prorrogue el contrato con el centro de arte ANA PÉREZ-BRYAN Jueves, 29 junio 2017, 18:12

El orden del día en el pleno de Málaga, celebrado esta mañana, ha dejado para última hora de la jornada uno de los momentos de máxima tensión con la ruptura de la disciplina de voto, por primera vez en el grupo municipal de Ciudadanos, de uno de sus ediles, en concreto de Gonzalo Sichar. El concejal ha votado en sentido contrario que sus otros dos compañeros, Juan Cassá y Alejandro Carballo, un gesto que no sólo abre la duda en la estabilidad del partido naranja, sino que con su voto ha terminado de inclinar la balanza a favor de los grupos de izquierdas en el asunto sobre la gestión del CAC Málaga.

En efecto, el orden del día traía a discusión una moción a cargo del grupo municipal socialista, que pedía entre otras cosas la gestión pública del espacio de arte a cargo de la Casa Natal de Picasso, y no el modelo que funciona desde que el CAC Málaga abriera sus puertas y que asume la empresa de Fernando Francés, director del centro, quien ha seguido la discusión desde el salón de plenos.

En su intervención, el edil socialista Daniel Pérez instaba también al resto de los concejales a que votaran la salida a concurso de la plaza de director artístico atendiendo a criterios de mérito capacidad y concurrencia y que además se pusiera en marcha una auditoría para analizar la gestión actual. Pérez y los suyos han recibido el voto a favor del edil no adscrito, Juanjo Espinosa; los dos concejales de Málaga para la Gente y las tres de Málaga Ahora; no así del equipo de gobierno, cuya concejal de Cultura ha defendido que “el modelo de gestión del CAC es un modelo de éxito y excelencia”. En la misma línea que los populares se posicionaban el propio Cassá y Carballo, que en boca del primero han considerado que “si algo funciona para qué cambiarlo”.

Con ese estado de las cosas, se esperaba que a la hora de la votación los 16 votos del PP y Ciudadanos sumaran mayoría frente a los 15 del resto, pero a última hora el voto a favor de las tesis de los grupos de izquierda por parte de Sichar ha inclinado la balanza en contra de la gestión actual del CAC y ha generado cierta sorpresa en el salón de plenos.

Los primeros en sorprenderse, sus propios compañeros, que no tenían “ni idea” de que Sichar iba a romper la disciplina de voto cuando el acuerdo era votar en contra de la moción del PSOE. Así lo ha admitido a SUR el portavoz Juan Cassá, quien ha insistido en quitar importancia al gesto de su compañero “porque son cosas que pasan en todos los grupos”. Sin embargo, el edil de partido naranja sí ha admitido que no esperaban ese voto por parte de Sichar. Con respecto a las consecuencias que esta ruptura en la disciplina en el seno del partido naranja, Cassá añade que no espera que tenga consecuencias. “No lo creo”, ha concluido, añadiendo que este giro en la decisión de Sichar lo toman como “las cosas de Gonzalo”.

El interesado, sin embargo, parece que tiene las cosas claras en este asunto del CAC Málaga. Una vez emitido su voto, Sichar ha mantenido una tensa conversación en los pasillos del Ayuntamiento con Fernando Francés, que ha asistido a la votación en directo con parte de su equipo. Francés ha declinado hacer declaraciones a este periódico, pero Gonzalo Sichar sí se ha referido su decisión: “El PSOE tenía pensado otro borrador para la moción, pero en el texto final yo he estado cien por cien de acuerdo, por eso he votado en conciencia”.

Con respecto a la posición frente a sus compañeros, el edil del partido ha admitido a SUR “no me he reunido con Juan y Alejandro para decidir a pesar de que yo lo había pedido”. “Y esta mañana me han dicho lo que había que votar”, ha añadido Sichar, quien ha dejado claro que no está dispuesto “a que se haga un pliego de gestión de un espacio público para una persona que se dedica a tener negocios de arte privado”. Tras estas breves declaraciones, el edil del partido naranja se ha marchado a una reunión en Diputación acompañado por el socialista Francisco Conejo y dejando en el Ayuntamiento, entre algunos concejales de la oposición, que esta ruptura de voto es más seria de lo que parece.