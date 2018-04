González de Lara considera vital para la mejora de Andalucía que las empresas aumenten su tamaño Manuel Castillo y Javier González de Lara, en 'La Alameda' / Fernando Torres El presidente de la patronal andaluza participa en el tercer programa de 'La Alameda', junto al director de SUR, Manuel Castillo FERNANDO TORRES Jueves, 26 abril 2018, 23:37

'La Alameda' se llenó este jueves de ideas, opiniones y debate. El programa de 101 Televisión y SUR, presentado por el director de esta casa, Manuel Castillo, contó con la presencia del presidente de la Confederación de Empresarios de Málaga (CEM) y la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), Javier González de Lara. El representante, que repite mandato al frente de la patronal andaluza, acudió al plató para dar a conocer su lado más desconocido –apasionado del arte y la historia– pero también para reflexionar sobre el papel que juegan las empresas en el desarrollo del tejido social, la necesidad de que las instituciones rebajen sus exigencias para emprender y la importancia que tiene la actitud de la ciudadanía a la hora de generar un determinado impacto en la sociedad: «La sociedad no sólo la cambian los que gobiernan, también las personas». El presidente de la CEA analizó cómo mejorar la economía andaluza y destacó la tendencia al minifundio de la región, un factor clave en el hecho de que el crecimiento en el número de emprendedores no siempre case con los indicadores macroeconómicos y de empleo: «El tamaño importa, sólo cuatro de cada cien empresas tienen más de diez empleados». De igual manera, González de Lara remarcó la gran cantidad de economía sumergida que opera diariamente en España y pidió «mayor compromiso» a las instituciones en la lucha contra esta lacra: «Está al 30 por ciento, no se actúa con intensidad, hay mucho que hacer para eliminarla».

El presidente de la CEA mantuvo con varios invitados un interesante debate tras la entrevista que le realizó Manuel Castillo. En el mismo participaron el subdirector de SUR, Javier Recio; el empresario y expolítico Damián Caneda, la periodista especializada en economía de este diario, Nuria Triguero, y el diputado de Podemos por Málaga, Alberto Montero. Durante la charla González de Lara desveló que había tenido un par de ofrecimientos para dar el salto a la política, aunque no concretó de qué partidos se trataba. Montero comentó con ironía que él no lo había visto antes del programa. El presidente de los empresarios apuntó que tiene una clara vocación de servicio público y no cerró la posibilidad de dar el paso a la política en el futuro.

En la segunda parte del programa emitido por 101TV y SUR.es, donde cualquier lector puede seguirlo a cualquier hora, se celebró otro interesante debate con la concejala de Turismo, María del Mar Martín Rojo, y el empresario y presidente de la Confederación de Empresarios Hoteleros, José Carlos Escribano. Ambos presentaron sus ideas sobre la importancia de cuidar el turismo y evitar que suponga un problema para la ciudad, pero sin renunciar al crecimiento. Los seis invitados coincidieron en la importancia de velar por los intereses del turista y el vecino «con equilibrio» y a partes iguales. Donde sí hubo discrepancias fue a la hora de considerar las molestias que se generan en las viviendas turísticas y en la necesidad que hay de limitarlas. La concejala sostuvo que aún no hay datos para la alarma en ese sentido, mientras que el representante de los hoteleros puso énfasis en que hay que exigirles que cumplan todos los requisitos legales como la declaración a Hacienda de esta actividad para que evitar la competencia desleal con los hoteles.