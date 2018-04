El Gobierno pide a la Junta que tome una decisión ya sobre el concesionario de los Baños del Carmen Costas comenzará mañana la reposición de las playas afectadas por los temporales IGNACIO LILLO Málaga Martes, 24 abril 2018, 14:26

La concesión del balneario de los Baños del Carmen expirará en julio y a la Junta le toca tomar una decisión cuanto antes, acerca de si permitirá la continuidad de los actuales titulares o si lo sacará a concurso. Así lo ha manifestado esta mañana el subdelegado del Gobierno, Miguel Briones, tras recordar que toda la actuación terrestre está condicionada por la determinación autonómica sobre los actuales inquilinos.

«Haya o no prórroga hay que estar ya en el nuevo pliego de condiciones. Insto al delegado del Gobierno de la Junta a que asuma su responsabilidad y le dé la máxima celeridad, para que no se empantane todavía más. Dilatar la decisión no beneficia a nadie», comentó Briones. Una vez que se desbloquee, el subdelegado anunció que el Estado irá de la mano con el Ayuntamiento para el proyecto terrestre (la recuperación del antiguo 'camping' como parque público), y puso de relieve que ya se han producido las primeras reuniones, aunque, reiteró, todo depende del Gobierno andaluz. «No es tan difícil, la Junta podía haber dado por válida la transmisión o haber hecho la segregación de la parte pública, la gestión ha sido muy mejorable».

El jefe de Costas, Ángel González, recordó que la decisión sobre las concesiones de los chiringuitos le corresponden a la Consejería de Medio Ambiente desde el traspaso de competencias de 2011, mientras que el vencimiento de la concesión se producirá en julio. Este caso tiene condicionantes especiales, dado que el edificio, al ser Bien de Interés Cultural (BIC) se tiene que proteger frente a los temporales, y estas medidas tienen que estar en el proyecto que presente el concesionario; además de la obligación de desvincular la zona comercial del resto de la parte terrestre, para que se pueda acometer el jardín público.

Trabajos de reposición de la playa de Huelin, a cargo de la Autoridad Portuaria, ayer. / Moreno

Plan de playas

La Demarcación de Costas comenzará mañana a reponer las playas dañadas por los temporales del invierno y la primavera, una vez que se ha reducido el riesgo de oleaje fuerte. Va a intervenir en puntos concretos a lo largo de todo el litoral, ya que en líneas generales está en una situación buena, según Briones. Así, se van a invertir 2,55 millones de euros, para aportar 300.000 metros cúbicos de material, de los que dos tercios serán movimientos de lado a lado dentro del mismo arenal; y el tercio restante procederá de la extracción de las cuencas de los ríos, una vez que Medio Ambiente de la Junta lo autorice.

El comienzo se va a producir por las de Pinillo en Marbella, la zona del 'camping' en Torre del Mar y Sabinillas, en Manilva. También se va a intervenir en muchos otros puntos del litoral malagueño, especialmente en Torrox y, dentro de la capital, en las de La Araña, El Candado, Sacaba, Guadalmar y Arraijanal.