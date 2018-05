El Gobierno aprueba el deslinde que salva las casas del paseo de Pedregalejo Imagen de archivo de Pedregalejo. Costas da el visto bueno al expediente que inició en enero del año pasado y que permite regularizar las edificaciones JESÚS HINOJOSA Málaga Jueves, 10 mayo 2018, 00:41

La Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar, del Ministerio de Medio Ambiente, ha dado luz verde al expediente de deslinde del dominio público marítimo-terrestre que inició en febrero del año pasado para la zona de Pedregalejo, donde no existía. Como ya informó este periódico (ver SUR17/2/2017), el límite se ha trazado por debajo de las edificaciones que albergan viviendas y locales de hostelería, con lo que sus moradores pueden respirar tranquilos al alcanzar una total seguridad urbanística para sus propiedades, que ya pueden inscribir sin problemas en el Registro de la Propiedad.

El trazado abarca 581 metros, desde la calle Varadero hasta el número 70 del paseo marítimo El Pedregal, y discurre por la acera norte de este paseo, justo pegado a las casas. No obstante, la línea de servidumbre de protección sí engloba a las situadas en la primera línea de playa, ya que el muro de la ribera del mar ha sido dibujado por el Ministerio de Medio Ambiente por el murete que separa el paseo peatonal de la arena de la playa. Con todo, lo fundamental es que el deslinde de la zona marítima pública no incluye vivienda alguna, por lo que los vecinos de este ámbito podrán regularizar totalmente su situación.

Según se expone en la resolución publicada ayer en el Boletín Oficial del Estado, hubo unos particulares que alegaron respecto a un suelo adyacente a una vivienda, pero Costas ha rechazado su alegación y ha aprobado el deslinde tal y como lo trazó desde el principio.

El Palo, a la espera

El expediente de deslinde aprobado por Costas se refiere únicamente al paseo marítimo de Pedregalejo y no incluye el tramo de la barriada de El Palo, para el que ya se había anunciado que se cambiaba el deslinde que discurre por la avenida de Salvador Allende desde los años 60 del pasado siglo. La última modificación de la Ley de Costas ya ha previsto expresamente que los suelos que ocupan las viviendas situadas junto a las playas de El Palo no son necesarios para el dominio público marítimo-terrestre, por lo que el nuevo deslinde también se ha trazado al sur de estas construcciones. No obstante, según ha podido conocer este periódico, las viviendas de esta zona de El Palo no pueden regularizar todavía su situación porque la eficacia del nuevo deslinde que las salva por el sur está condicionada a que entre en vigor una orden de los ministerios de Medio Ambiente y de Hacienda en relación a las edificaciones que se encuentran en una situación similar a nivel nacional. Aún no hay fecha para que se apruebe esa orden, que daría pie a iniciar los procesos de legalización en el tramo de El Palo.