Gibralfaro: un mirador con pésimas vistas

Los fines de semana los servicios de limpieza se reducen y eso bien que se nota en la ciudad. Si con los servicios ordinarios las calles están como están, con un día que no se recoja... Daniel Cano se dirige a esta sección para denunciar lo que se encontró el pasado domingo cuando fue a uno de los lugares más visitados por los turistas que acuden a la ciudad.

Bolsas de comida en el suelo-

«El domingo 3 de septiembre fui al mirador de Gibralfaro que está junto al parador, sobre las 12.00 h., y me encontré con un montón de basura, resto de botellones y comidas que habían hecho por la noche», algo que se puede apreciar en las fotografías que envía. «Me encontré con una pareja de policías locales a caballo en ese momento y les pregunté si habían llamado al servicio de limpieza y me contestaron que ya estaban cansados de dar parte y que no se hiciera caso; decían que eso es lo que había en Málaga... Y que pasaba todos los días y peor en otras partes aledañas. Está claro que no se hace nada por la noche para concienciar e incluso sancionar este tipo de comportamiento», dice este ciudadano. «No creo que sea tan complicado poner a algunos agentes para vigilar de vez en cuando por las noches para al menos advertir de que no se deje basura por cualquier parte, y más teniendo contenedores a menos de tres metros». «Quizás multar no sería una mala idea, teniendo en cuenta que ya se hace por otros motivos menos importantes», añade. «Me imagino la impresión que se habrá llevado el grupo de turistas que estaban en el mirador cuando llegaron y vieron toda la porquería que había a su alrededor».

Muy mala impresión, por no decir otra cosa.

Pintor Pepe Bornoy: bicicleta abandonada

En la calle Pintor Pepe Bornoy hay una bicicleta del servicio público de préstamo que lleva allí una semana, según indica un lector, que envía al periódico una fotografía. Lo normal es dejarla en las estaciones. Ahora bien si la han sustraído... Hay que recordar que los actos vandálicos en el primer año del sistema de préstamo de bicicletas fueron numerosos y diversos. Más de cien bicicletas fueron robadas.

Avenida Barceló: semáforo roto en el suelo

En la avenida Barceló hay un semáforo que está roto y tirado en el suelo, según advierte un ciudadano, que envía una fotografía al periódico. Es posible que cayera a causa de un golpe recibido por un vehículo.