La Gerencia de Urbanismo de Málaga admite que está desbordada por el aumento de las licencias

Málaga Miércoles, 21 junio 2017

Los responsables de la Gerencia Municipal de Urbanismo de Málaga han admitido este miércoles en un consejo rector monográfico sobre la labor de su departamento de Licencias y Protección Urbanística que se encuentran desbordados por el incremento de las peticiones de licencias de obra que llegan a consecuencia del aumento de la actividad constructora tras la crisis. Según los datos facilitados, este departamento dispone de 78 trabajadores para tramitar más de 15.000 expedientes nuevos cada año entre los de licencias, infracción y conservación.

"No podemos seguir así", ha admitido la responsable del departamento, Leonor Muñoz, quien ha señalado que la solución a este colapso pasa por un aumento del personal y una agilización de los procedimientos. El gerente de Urbanismo, José Cardador, ha recordado que los límites impuestos por el Estado para la contratación de nuevo personal en los ayuntamientos siguen vigentes y que este año solo se podrán contratar a cinco nuevos trabajadores para la Gerencia de los que uno se destinará al servicio de licencias. Según ha detallado, Urbanismo ha pasado de 343 trabajadores en 2011 a 302 en 2017. "Y este año se nos jubilarán siete u ocho", ha agregado.

Para agilizar los trámites para las licencias de obra, Urbanismo tiene previsto aprobar una nueva ordenanza que ampliará los casos que pueden acogerse a declaraciones responsables por las que los ciudadanos pueden obtener el permiso de obras en el mismo día y los técnicos municipales verifican su legalidad a posteriori. Asimismo, se implantarán notificaciones digitales para acortar los plazos.

En cuanto a los expedientes de infracción, el equipo de gobierno ha anunciado la aprobación de un plan de inspección que implantará un sistema de baremación para los diferentes expedientes a la hora de abordarlos como más o menos graves. Actualmente, su tramitación se prioriza en función del grado de ejecución de las obras, que sean legalizables o no, la clasificación del suelo y el tipo de obra ejecutada, procurando igualmente que no prescriban o caduquen. En 2016 se dieron de alta 874 expedientes de infracción para un servicio que cuenta con 17 empleados de los que solo seis salen a la calle para comprobar las supuestas infracciones denunciadas.

La oposición ha pedido datos sobre los expedientes de infracción caducados o prescritos en los últimos años pero los responsables de la Gerencia de Urbanismo han dicho que no pueden facilitar esa estadística porque no está elaborada y requeriría encargarla al propio personal municipal por la protección de datos. De los mil expedientes que se abren cada año de media un 66% se archivan y un 34% permanecen vivos. Se estima que están aún activos unos cinco mil expedientes de la última década de los que Urbanismo desconoce cuáles están a punto de caducar en total por no haber hecho el recuento.