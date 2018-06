García Margallo: «Yo soy el 'outsider'. Soy la ruptura con lo establecido»

José Manuel García Margallo lleva en el ámbito político más de 35 años, aunque eso no le ha impedido presentarse hoy en Málaga como la renovación del PP. El exministro, actual diputado y candidato a la presidencia del partido ha expuesto esta mañana su proyecto ante un grupo de militantes, aunque previamente ha hecho lo propio ante la prensa acompañado del presidente provincial, Elías Bendodo; el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre; y la vicepresidenta de al Parlamento andaluz, Esperanza Oña.

«Soy la ruptura con lo establecido», ha asegurado Margallo, después de enumerar la situación tanto del país como de su propio partido. A su juicio, estos problemas se resumen en las '4 C': Corrupción, Cataluña, compensación social y cambio. «El mundo cambió en 2007 con Lehman Brothers. A partir de entonces muchos partidos desparecieron y otros han tenido que regenerarse para no hacer lo mismo. Eso es lo que nos toca para no caer en la desafección; convertir a los militantes en protagonistas, no en espectadores».

El exministro ha señalado que si gana las elecciones internas, lo primero que hará será proponer una serie de pactos al resto de fuerzas políticas, que van desde uno relacionado con la política constitucional («acotando qué cosas se pueden discutir y cuáles no»); uno demográfico (sobre las ayudas a la natalidad y el «control» de la inmigración); otro de la reforma de las administraciones; e incluso uno relacionado con Europa, entre otros.

Margallo ha criticado además algunos de los posicionamientos de su partido en estos últimos años sobre temas como las pensiones (de las que ha dicho que hay que ajustar al IPC) o de Cataluña, afirmando que el artículo 155 se tendría que haber puesto en marcha antes. Aún así, y pese a considerar que el asunto del desempleo sigue siendo el más problemático de todos, sostiene que Rajoy ha sido «uno de los mejores presidentes» de la historia de la democracia.

Respecto a los apoyos posibles que pudiera tener en Málaga, el candidato no ha señalado ninguno en concreto, aunque afirma que es el candidato «de la militancia». «Necesitamos un proceso de refundación en el PP. Yo soy el 'outsider', y creo que la persona más indicada para liderar la renovación», ha concluido.