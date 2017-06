El futuro de Limasa pasa ahora por Madrid El alcalde vuelve a aplazar la decisión hasta que en la Ley de Presupuestos del Estado se concreten las restricciones a la incorporación de empleados en procesos de municipalización FRANCISCO JIMÉNEZ Málaga Jueves, 22 junio 2017, 00:49

El futuro de Limasa está en estos momentos más cerca de Madrid que de Málaga, toda vez que las opciones de municipalizar el servicio de limpieza viaria y recogida de residuos (que está prorrogado desde mediados de abril) pasan por cómo queden las limitaciones que el Gobierno ha incluido en la Ley de Presupuestos Generales del Estado, todavía en tramitación parlamentaria. Como ya informó este periódico, una disposición adicional establece que en cuanto entre en vigor la normativa (se espera para las próximas semanas), con una «vigencia indefinida», las administraciones no podrán considerar como empleados públicos a los trabajadores de los contratistas de concesiones de obras o servicios públicos cuando los contratos se extingan por su cumplimiento (caso de Limasa), rescate o cualquier otra circunstancia.

Esta restricción, que también afecta al personal laboral que preste servicios en sociedades mercantiles o entidades que vayan a integrase en una administración pública, ha sido flexibilizada durante el debate parlamentario en el Congreso al aceptar el PP una enmienda del PSOE, en el sentido de que las únicas excepciones que se contemplan (incorporaciones en cumplimiento de una sentencia judicial o previa tramitación de un procedimiento de acceso que garantice los principios de igualdad, mérito y capacidad) no se contabilizarán como personal de nuevo ingreso del cómputo de la tasa de reposición de efectivos.

Enmiendas

A priori, esta flexibilización (antes computaba con cargo a la tasa de reposición) no reduce las restricciones que pesarían en el caso de Limasa. Así se lo han hecho saber desde el Área de Sostenibilidad Medioambiental al alcalde de Málaga, hasta el punto de haber llevado a Francisco de la Torre a cambiar su discurso en los últimos días cuando se le pregunta por el futuro de la entidad. No en cuanto a su «posición personal a favor de una gestión pública», pero sí en el sentido de que antes de decantarse por la municipalización o la privatización completa (ahora el 49% de las acciones son del Ayuntamiento) e incluso de encerrarse con su equipo de gobierno para tratar de convencer a buena parte de sus concejales, es conveniente esperar a que concluya la tramitación de la Ley de Presupuestos, que precisamente estos días se están debatiendo en el Senado. En la Cámara Alta el PP tiene mayoría absoluta, por lo que no se prevé que se acepten nuevas enmiendas. Si fuera así, las cuentas públicas no tendrían que volver al Congreso la primera semana de julio y podrían ser aprobadas definitivamente la próxima semana en el Senado y, de ahí, remitidas al Boletín Oficial del Estado (BOE) como último paso previo para su entrada en vigor.

El Ayuntamiento volverá a preguntar al Gobierno si puede absorber a los 1.714 trabajadores de Limasa

«Estoy pendiente de cómo queda la ley para ver si hay un texto o disposición que deje abierta esa posibilidad o la deja cerrada. Hablar sobre ello sin tener el dato despejado ahora mismo no conduce a nada, así que la reunión con el grupo queda condicionada a que concluya el trámite parlamentario», advirtió el regidor, quien precisó que hasta que no esté lista la ley no se podrá saber «si cabe la elección de ‘A’ o ‘B’ o no cabe elección; y si queda condicionada la decisión de los ayuntamientos en esta materia o no».

En este sentido, el concejal de Sostenibilidad Medioambiental, Raúl Jiménez, añadía que una vez concluya la tramitación de la ley «habrá que volver a preguntar expresamente» al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas cómo sería una hipotética incorporación de los 1.714 trabajadores fijos de Limasa al sector público. En la anterior consulta, la Dirección General de la Función Pública contestó en septiembre del año pasado avalando la subrogación de la plantilla como personal indefinido pero sin tener la condición de empleado público. Según el órgano estatal, la única fórmula para que la plantilla de la nueva Limasa tuvieran la condición de personal laboral del Ayuntamiento sería mediante la convocatoria pública de empleo a través de una oposición libre en la que se garanticen los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad.

Mientras tanto, la oposición en el Ayuntamiento de Málaga sigue pidiendo al alcalde que tome ya una decisión: Ciudadanos instando a la privatización y el bloque de izquierdas, a la municipalización. Ayer fue la edil de IU-Málaga para la Gente, Remedios Ramos, la que abordaba el asunto y exigía una reunión del consejo de administración de la entidad para aclarar la existencia de informes internos que avalan la municipalización por el ahorro económico.