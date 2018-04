Un futbolista demanda al Tiro Pichón tras sufrir una grave lesión medular en un partido

«Santi es amigo y le hemos intentado facilitar las cosas»

Juan Enrique Oñate Vilches es el presidente del club Tiro Pichón. Al ser preguntado por este periódico por la demanda interpuesta por el jugador de fútbol que sufrió una lesión medular durante un partido en el campo de la capital malagueña, Oñate explica: «Santi es amigo y le hemos intentado facilitar las cosas». El incidente por el que se ha interpuesto la demanda tuvo lugar cuando Oñate no se encontraba al frente de la institución deportiva, ya que es presidente del club desde hace un año. Sin embargo, aquel día se encontraba en el campo. Lo recuerda perfectamente e insiste en que fue un lance fortuito del juego, en el que Santi Moreno «tuvo la mala suerte de darse con la valla».

Oñate explica que el club no es el propietario del campo, sino el Ayuntamiento de Málaga. «Yo solo tengo aquí a mis equipos, de hecho, no puedo ni pintar un muro. Nosotros no hemos hecho nunca ninguna reforma en las instalaciones», apunta. Al respecto, señala que el Consistorio de la capital malagueña, además de ser el propietario, fue el encargado de construir las instalaciones, así como para otros equipos. «En los campos de Málaga, todos tienen las mismas medidas», precisa. El presidente indica que su obligación es tener contratado un seguro, y que así ha hecho. Ahora es la aseguradora, según asevera, la que se tiene que hacer cargo de este caso y cubrir lo que corresponda a Santi Moreno. Oñate dice que el club siempre ha tenido una buena disposición para tratar este asunto. En este sentido, ha asegurado que él mismo hizo de intermediario entre el abogado que representa a Santi Moreno y la aseguradora para que llegaran a un entendimiento.