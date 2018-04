Francisco Ávila: «Mi consejo para los emprendedores es: piensa en grande y actúa en pequeño» Francisco Ávila, cofundador de Instituto Medac. / FRAN ACEVEDO El socio fundador de Medac desmontará mitos sobre el emprendimiento e incidirá en la importancia de la formación financiera el jueves en una charla del ciclo 'Medac Talks' NURIA TRIGUERO Martes, 17 abril 2018, 00:59

El currículum de Paco Ávila (Málaga, 1973) llama la atención por la diversidad de materias en las que ha estudiado, investigado y emprendido. Empezando por la vertiente académica, es doctor en Ciencias del Deporte, licenciado en Derecho y cuenta con másteres en urbanismo y gestión empresarial. Empezó trabajando de investigador pero su carácter emprendedor en seguida le llevó por otros derroteros. Partiendo de cero, ha fundado una decena de empresas que van de la gestión urbanística hasta la medicina del deporte o la formación. Así, es uno de los socios fundadores del Instituto de Formación Profesional Medac, junto a Javier Imbroda y Miguel Reinoso. Este jueves, Ávila ofrecerá la charla 'Manuel de supervivencia para emprender en España' dentro del ciclo 'Medac Talks', organizadas por el Instituto Medac con la colaboración de SUR.

–Repasando su biografía, veo que le gusta meterse en charcos...

–Yo iba para ser investigador. Fui Premio Extraordinario de Licenciatura en Universidad de Extremadura y Premio Nacional al segundo mejor Expediente Académico, y la Universidad me propuso quedarme con una beca. Me encanta estudiar e investigar. Pero si no emprendo, me muero. Me meto en todos los saraos y, conforme lo hago, me doy cuenta de que no tengo ni idea y decido formarme.

–¿Y cómo llega a fundar Medac?

–Medac es de mis últimos emprendimientos. En 2010 leo un informe de la relación que existe entre FP y tasa de paro en Europa. Los países con más alumnos de FP tienen menos paro juvenil: Suecia, Alemania… Me pongo a estudiar cómo está la FP en España y veo que la oferta pública va a crecer muy lentamente porque la inversión necesaria es muy alta. Hay mucha gente que quiere estudiar y se queda fuera. Vimos el 'gap' y nos metimos de cabeza. Nacimos pensando en grande, con la idea de convertirnos en líderes nacionales de FP, pero actuando en pequeñito.

–¿Qué horizonte de crecimiento ve para esta compañía?

–Hoy aún no somos líderes pero somos grandes en Andalucía, estamos en el top 10 nacional. Tenemos 236 trabajadores y facturamos cerca de 10 millones anuales. Y no vamos a parar. Por otra parte, estamos planteándonos si debemos hacer formación no reglada para que esté más adaptada al mercado laboral de lo que los currículos académicos nos permiten.

–¿Ven una oportunidad en la obligación cada vez más imperiosa que tienen los trabajadores de muchos sectores de actualizar sus conocimientos y recualificarse?

–No es que te tengas que recualificar; es que no puedes dejar de estudiar. En los años 50 un ingeniero podía trabajar toda su vida con lo que aprendió en la facultad. Ahora no. En un año y medio o dos la mayoría de las técnicas que han aprendido los estudiantes son obsolescentes.

–¿Cree que la FP está ganándose ese prestigio que tradicionalmente no ha tenido en España?

–En España seguimos queriendo que nuestros hijos estudien para abogado o para médico. Muchos padres vienen destrozados: 'Meto a mi hijo en FP porque no vale para estudiar'. Aunque eso está cambiando. Porque además resulta que el 50% de nuestros alumnos de la FP superior el año pasado fueron a la Universidad.

–¿Reciben a muchos alumnos con la autoestima baja por no haber encajado en el sistema educativo?

–Nuestro sistema educativo sólo entiende un tipo de inteligencias, que es la lógica-matemática. A todo aquel que sea muy creativo, lo destroza. El éxito educativo depende de que tu combinación de inteligencias encaje en lo que pide este sistema industrializado y obsoleto. Yo suspendí todo en COU. Me creía que era un mal estudiante. Y como yo, mucha gente que tiene inteligencia musical, o artística… Luego resultó que sí valía para estudiar, pero necesitaba que me dejaran un poco de espacio.

–Tampoco nos educan para ser emprendedores...

–El 66,4% de las empresas españolas tienen entre cero y nueve trabajadores. Son gente que sobrevive. Según el informe GEM, sólo un 30% de los emprendedores lo hace por necesidad. Yo eso no me lo creo. La mayor parte emprende porque no tiene otro remedio. Se nos llena la boca con fomentar el emprendimiento, pero ¿cómo puede emprender un chico si no sabe de números, si no sabe qué es un Ebitda, un balance o una cuenta de resultados? Yo no me montaría en un barco con alguien que no tiene una carta de navegación. Pues la carta de navegación del empresario son los números. Pero no se forma a la gente en eso. Lo que hace falta es fomentar la educación financiera, económica y en emprendimiento desde la escuela primaria, y el emprendimiento ya vendrá solo.

–¿Cuál es el principal motivo por el que fracasa una empresa?

–Para mí, la falta de formación. Muchas veces piensan muy en grande, se meten en inversiones muy gordas con un apalancamiento excesivo.

–¿Cuál es el primer consejo que le daría a alguien que está planteándose emprender?

–Pensar en grande y actuar en pequeño. Si tu proyecto pasa por hipotecar la casa de tus padres, no lo hagas. Se puede emprender sin pasta. La mayoría de mis diez primeros emprendimientos han sido sin dinero.

–¿Cuál es el planteamiento de la charla que impartirá el jueves?

–Yo no suelo hablar en público, prefiero escuchar. Pero he visto tanto follón con esto del emprendimiento, que decidí hacer un manual de supervivencia: identificar las creencias que me bloqueaban a mí y los cuatro o cinco cosas básicas que tienes que saber antes de emprender. Esto no es cuestión de suerte; tienes que tener una armadura adecuada.