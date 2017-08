Una foto del alcalde baldeando en Huelin enciende las críticas De la Torre, junto al concejal Raúl Jiménez, baldeando ayer en Huelin. / Moreno Crónica Política El PSOE le acusa de «banalizar» el problema de la limpieza, mientras que Ciudadanos y Málaga para la Gente le exigen que decida ya sobre Limasa IGNACIO LILLO Málaga Viernes, 11 agosto 2017, 00:33

Las calles de Huelin y Jardín de la Abadía ya se baldean con agua de pozo. El alcalde, Francisco de la Torre; y el concejal de Sostenibilidad Medioambiental, Raúl Jiménez, probaron ayer, literalmente, el nuevo sistema. El primero se ocupó de la manguera y el segundo del cepillo y el jabón, ante las miradas cómplices de responsables técnicos de las áreas involucradas (junto a la señalada, Emasa, Limasa, el distrito Carretera de Cádiz, etc) y de vecinos de la zona que asistían al ‘espectáculo’ de ver a un regidor metido a trabajador de la empresa de limpieza por unos minutos.

La escena quedó inmortalizada en fotos y vídeos de los medios, que comenzaron a correr por las redes sociales y que pronto generaron chistes y críticas. Entre ellas, las de la oposición municipal. El portavoz del Grupo Municipal Socialista, Daniel Pérez, se lo recriminó también a través de las redes: «No se puede banalizar con una foto la realidad de Málaga. La suciedad recorre nuestras calles y el máximo culpable es quien hoy las baldea», escribió. La entrada en Facebook recibió casi un centenar de comentarios.

Para Juan Cassá, líder de Ciudadanos, «sería una foto de broma si no fuera un asunto tan serio». A lo que añadió: «En lugar de tomar una decisión ya sobre el futuro de Limasa, De la Torre prefiere hacerse una foto que lo único que hace es recordar a los malagueños el gran problema de la limpieza». Y culminó con una dura crítica: «Por mil veces que baldee, el alcalde no podrá limpiar la gran mancha de su gestión: Limasa III y esta prórroga de pesadilla».

Eduardo Zorrilla, máximo responsable de IU-Málaga para la Gente en el Consistorio, lo valoró así: «Es otro chiste de los que nos tiene acostumbrados, esto no es lo que se espera de un alcalde, sino que solucione Limasa y no dé más patadas hacia adelante, esperando que el que venga detrás, arree; sino que tome ya una decisión y se deje de hacer chistes, porque esta no es la solución al problema».

Mientras, la noticia en SUR.es generó cientos de comentarios y chascarrillos en las redes sociales, la inmensa mayoría bajo el denominador común de la crítica unánime sobre la falta de limpieza en los barrios de la ciudad.

Agua de pozo

En cuanto a la presentación que motivó la polémica foto, la nueva red de baldeo con agua del freático permitirá facilitar esta labor y hacerla «más eficaz, silenciosa, ambientalmente sostenible y sin vehículos que ocupan espacio y consumen energía», en palabras del alcalde. Consta de dos bombas que impulsan el agua desde un depósito de 500.000 litros, con una extensión de seis kilómetros de tuberías y 99 picas de enganche, para dar cobertura a unos 200.000 metros cuadrados entre Huelin y Jardín de la Abadía (calles como Pintor de la Fuente Grima, Pintor Enrique Simonet, Maestro Chapí, parte de Héroe de Sostoa, Carpio, La Hoz, Infantes, Guadalete, Emilio de la Cerda, Altamira, Mendoza, Antonio Soler, Tomás Echeverría y adyacentes). Ha costado unos 800.000 euros, a cargo de Emasa, con el apoyo del Ayuntamiento.