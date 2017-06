Forenses describen a Antonio Fernández como una persona con baja autoestima, muy mentirosa y celosa El acusado, a la derecha, se tapa la cara durante la sesión de ayer. / Fernando González Aseguran que el acusado de matar al hijo de la que era su pareja presenta un pequeño déficit mental, pero que sabe distinguir entre lo que está bien y mal ALVARO FRÍAS Málaga Miércoles, 21 junio 2017, 13:00

Esta mañana, Antonio Fernández, el acusado de acabar con la vida del pequeño Alejandro, el niño de tres años hijo de la que era su pareja, ha vuelto a ver la balsa de Los Montes en la que se encontró el cuerpo sin vida del menor. Ha sido a través de un vídeo elaborado por la Guardia Civil para describir el lugar de los hechos, que se ha mostrado al jurado justo después de que los forenses hayan descrito, en la que ha sido la tercera sesión del juicio de este caso, al procesado como una persona con baja autoestima, muy mentirosa, fabuladora, infantil y celosa.

El acusado, que ha llegado a la sala sonriente y no ha perdido detalle de las imágenes, de hecho incluso las ha estado comentando con su abogado, ha escuchado como los médicos que se entrevistaron con él tras su detención han descrito su personalidad. Así han explicado que, pese a que presenta un pequeño déficit mental o madurativo, esto no le impide distinguir entre el bien y el mal, por lo que estiman que su imputabilidad es plena.

Los médicos han asegurado que el procesado no padece ninguna patología psiquiátrica, por lo que insisten en su imputabilidad. Además, uno de ellos ha precisado que, de forma general, "un discapacitado que está cerca de la normalidad puede llegar a ser más peligroso".

En cuanto a la relación con la madre del pequeño -Lourdes-, uno de los médicos ha asegurado que "estaba llena de situaciones que a él le generaban infelicidad". "Me resultaron muy llamativos los celos, ha apuntado, a la vez que ha indicado que "eran bastante intensos".

El hacia el niño el experto ha asegurado que sentía afecto, pero que el rechazo a la madre y las ofensas que decía que había vivido por parte de ella estaban muy presentes en la entrevista. "Le da prioridad al tema sentimental que a lo que pueda sentir por el pequeño", ha añadido.

Asimismo, este forense ha afirmado que le chocaba que Antonio no hubiera asistido al menor, por lo que le ha contado que le preguntó por qué no hizo nada para sacarle del agua. Al respecto, ha señalado que el procesado trataba "de una forma infantil" obviar este aspecto y que, al insistir, "no daba ninguna respuesta lógica".

En cuanto a las penas a las que se enfrenta, la Fiscalía solicita que sea condenado a 20 años de prisión como responsable de un delito de asesinato y pide sendas indemnizaciones de 200.000 euros para los progenitores del niño –Lourdes y Cristóbal–. Las acusaciones particulares, que ejercen los padres, exigen lo mismo.

Por su parte, la defensa del acusado solicita que la condena sea a dos años y seis meses de prisión por un delito de homicidio imprudente en concurso ideal con otro de omisión del deber de socorro y que se apliquen atenuantes al padecer un miedo insuperable y un déficit leve en el grado de inteligencia.