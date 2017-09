Un millar de jóvenes no saben dónde entrenarán a partir de la próxima semana José Carlos Durán y Daniel Pérez. / Álvaro Cabrera El PSOE presenta una moción reclamando las obras de insonorización, que el alcalde dice que se harán «de inmediato», pero sin fijar fecha FRANCISCO GUTIÉRREZ y JUAN SOTO Málaga Martes, 26 septiembre 2017, 00:32

«El tiempo corre en nuestra contra», señalaba ayer, muy gráficamente, el entrenador de uno de los equipos de baloncesto base afectados por el problema de los ruidos. Los tres equipos más perjudicados, el club Adesa Málaga, CD Puerta Oscura y Málaga Basket suman más de un millar de deportista, aunque aún está abierto el plazo de inscripciones. El grupo municipal socialista presentará en el pleno de este jueves una moción reclamando las obras de insonorización necesarias en el LEx Flavia, donde entrenan once de los equipos del club Adesa Málaga. El alcalde, Francisco de la Torre, aseguró ayer que estos trabajos comenzarán «de inmediato», aunque sin concretar fecha.

Clubes de baloncesto base de málaga CB Andalucía Promesas IES Litoral CB Andersen CEIP Hans Christian Andersen CB Ciudad de Melilla IES Ciudad de Melilla CB El Palo CEIP Valle Inclán CD Adesa Málaga CEIP Lex Flavia Malacitana CD Puerta Oscura IES Jardines de Puerta Oscura Club Málaga Basket CEIP Pintor Félix Revello de Toro Club Málaga Basket CEIP Rectora Adelaida de la Calle

Pero lo que sí tiene fecha de caducidad son los entrenamientos en estas instalaciones escolares. Esta semana terminará el plazo dado por la dirección del Lex Flavia para que se adoptaran estas medidas contra el ruido, la colocación de unas pantallas acústicas. En caso contrario, la directoria planteará al consejo escolar la suspensión de estas actividades, puesto que hay un expediente abierto contra el centro, con una multa de 12.000 euros, y una amenaza de denuncia por lo penal. Dos o tres equipos de Adesa Málaga podrían entrenar en otras instalaciones, pero no hay alternativa para la mayoría. El CD Puerta Oscura también fue denunciado, y hay un expediente abierto que sigue en trámite. El club tomó medidas correctoras para genera menor ruido, pero la solución pasa por el aislamiento acústico. El club tampoco cuenta con alternativa porque «no hay espacios ni instalaciones», señaló el entrenador, Nacho Bárbara.

Moción del grupo socialista

El grupo municipal socialista cree que el Ayuntamiento, y en concreto el alcalde, debe cumplir los compromisos adquiridos con los clubes deportivos, entre otros las obras de insonorización de algunas de las instalaciones afectadas por denuncias vecinales. El portavoz del grupo municipal socialista, Daniel Pérez, así como el concejal responsable de los temas de deportes, José Carlos Durán, visitaron ayer las instalaciones del Lex Flavia Malacitana, y presentaron la moción que este jueves defenderán en el pleno municipal. Daniel Pérez señaló que la ciudad debería reconocer la labor que realizan los clubes deportivos. «En la ciudad hay una preocupante falta de instalaciones deportivas municipales», afirmó, por lo que los colegios no han tenido inconveniente en ceder sus instalaciones. «Pero ahora han sido denunciados y multados por ceder estas instalaciones a clubes deportivos, que no son de estos colegios y que entrenan en horarios no lectivos», dijo.

Por su parte, el alcalde, Francisco de la Torre, dijo que las obras comenzarán «de inmediato. Vamos a tratar de acelerarlo por la sensibilidad y la eficacia que el Ayuntamiento demuestra en esta materia», afirmó.