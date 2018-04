La fiscalización del 'sueldo' de los grupos del Ayuntamiento de Málaga se aprobará en el pleno del viernes

El periplo ha sido largo. La fiscalización de la asignación a los grupos municipales, es decir el 'sueldo' que cobran anualmente para sus gastos de funcionamientos los partidos políticos con representación en el Ayuntamiento, no había pasado hasta ahora por ningún tipo de control de la Intervención General del Ayuntamiento (a excepción de Málaga Ahora).

De hecho antes de que se produjese esta decisión de forma definitiva, la Fiscalía de la Audiencia Provincial le daba un tirón de orejas al pleno de Málaga «por la inacción», ya que hasta la fecha (21 de marzo de 2018) no se había puesto en marcha un procedimiento reglado para implementar la Ley de Bases de Régimen Local e inspeccionar las cuentas de los partidos en la Casona. Esto se producía a raíz de la demanda de exmiembros de Málaga Ahora y simpatizantes del edil escindido Juanjo Espinosa en contra del citado grupo, que ha acabado dándose la vuelta a la tortilla y que ha provocado que la Fiscalía vaya a investigar ahora a éste último por si hubiese incurrido en un «delito de apropiación indebida y/o administración desleal» gastando esta asignación de su exgrupo. ¿Recuerdan las famosas facturas que aportó Espinosa de compresas, alcohol y ultramarinos variados? Ahí empezó todo. Los grupos disponen de la nada desdeñable cantidad de 625.000 euros al año –a razón de 7.322 euros al mes por cada grupo, a lo que hay que sumar 500 euros más al mes por cada concejal. Esta asignación es al margen de lo que cobran ya de por sí sus ediles como nómina. El hecho es que según la Ley de Bases de Régimen Local esta cantidad debe ser para gasto corriente del partido en sus funciones municipales. Así, el PPpercibe 13.822 euros al mes; el PSOE, 11.822;Málaga Ahora y Ciudadanos (tres ediles ambos), 8.822 euros al mes;8.322, IU-Málaga para la Gente;y el concejal no adscrito (de Podemos, Juanjo Espinosa), sólo recibe 250 euros al mes al no disponer de grupo.

La novedad de estos Presupuestos 2018 es que en su base de ejecución incluye por primera vez cómo fiscalizará la Intervención General estos gastos. Llama la atención en el nuevo documento de control económico a los grupos que éstos puedan transferir a los partidos políticos o asociaciones a las que pertenezcan (en el caso de Málaga Ahora)hasta un 75% de la asignación, lo que podrán justificar fácilmente a través de la figura de socio (por ser miembro)o por la prestación de servicios o asesoramiento. Es común actualmente que grupos políticos de la Casona giren facturas a sus partidos en concepto de asesoramientos en comunicación y otros asuntos. Todo esto se contempla y no supondría la mal traída y llevada financiación ilegal de los partidos.

La Intervención General mirará con lupa que haya facturas de pago y transferencias para hacer frente a cualquier cantidad que rebase los 2.500 euros, aunque de los gastos menores deberá haber también facturas. Se admiten, no obstante, justificantes en tickets de taxis, entradas o billetes de transporte. Los grupos pueden contratar personal y realizar todos los gastos que sean conformes a su funcionamiento (menos inmovilizado, a no ser que sea material de escasa cuantía y obsolescencia de dos años). Al final de la legislatura, el grupo deberá justificar la suma total percibida del Ayuntamiento o si no devolverla.