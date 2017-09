El ficus de la discordia

Todo empezó el 25 de septiembre de 2013 cuando una patrulla del Grupo de Medio Ambiente de la Policía Local sorprendió en una parcela situada junto a una vivienda en el número 66 de la calle Guadalquivirejo, en la barriada de El Tarajal, a un jardinero podando dos pinos con una motosierra, observando también los agentes que se había talado un ficus así como otro árbol. A raíz de esta intervención el Ayuntamiento inició un expediente sancionador al tipificar los hechos como una infracción a la ordenanza de promoción y conservación de zonas verdes que entre otras cuestiones establece que el arbolado «será podado adecuadamente en la medida que sea necesario para mantener su vigor, contrarrestar el ataque de enfermedades o cuando exista peligro de caída de ramas», tareas que señala se harán «bajo la supervisión del técnico competente». La norma establece además que para la supresión «de más del 50% de la copa del árbol o cortar ramas de más de 25 centímetros de diámetro será necesario el informe técnico de Parques y Jardines», cosa que no hicieron.

La sanción por la falta de licencia ascendió a 300 euros, pero la impuesta por la «tala y eliminación» del ficus fue cifrada en 3.855,44 euros, cantidad en la que se estimó la cuantía para reponer otro ficus de las mismas características, importe que la propietaria de la casa y el jardinero al que se le encargaron los trabajos deben pagar, y que ha supuesto incluso el embargo de la cuenta bancaria de la primera.

Ernesto Díaz Rovira, hermano de Inmaculada Díaz Rovira, la mujer denunciada por estos hechos junto al jardinero, mantiene que el ficus «en ningún momento ha sido eliminado». Como prueba se fotografía junto a él en el patio de la vivienda familiar donde dice el árbol provocaba daños, motivo por el cual afirma encargaron su poda «a un jardinero profesional». «Aceptamos la multa por no haber solicitado licencia para la poda, pero la sanción por la tala y eliminación del ficus no porque el árbol fue podado pero no ha sido eliminado, pues sigue estando junto a la vivienda, donde como se puede ver penetra y causa grietas».

Agrega que ninguna de las alegaciones presentadas en este sentido han sido tenidas en cuenta. La última, un recurso extraordinario de revisión de febrero pasado en el que los denunciados aportan un documento de la Delegación de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía en la que se afirma que tras una visita de inspección se constata la existencia del ficus en cuestión.

Desde Parques y Jardines se mantienen firmes en el contenido del expediente abierto en su día. Según Javier Gutiérrez del Álamo, director del área, el ficus elástica fue talado «a la altura de la rodilla» y el hecho de que el árbol haya resurgido cuatro años después se debe a «la gran capacidad que tiene para rebrotar esa especie», lo que no hace variar el contenido del procedimiento.

Ernesto Díaz se plantea como última alternativa presentar una demanda contra el Ayuntamiento de Málaga por responsabilidad patrimonial al sentirse perjudicado en este caso. Dice no entender que se le haga pagar por algo «que no se corresponde con la realidad de los hechos».

Macetero lleno de basuras.

Maceteros papelera

Jerónimo González Borrego escribe: «Supongo que esto no será una «papelera», pero Limasa no lo limpia porque es de Parque y Jardines, y como Parque y Jardines riega muy poquito, pues estas jardineras están que dan asco», y cuelga la foto superior, que está tomada en calle La Unión.

Naranjo dañado.

Calle La Prensa: daños a unos naranjos

En calle La Prensa hay quien se dedica a talar ramas de los naranjos, según advierte un vecino, que dice haber dado cuenta a la Policía Local y Parques y Jardines. No es la primera vez que sucede algo así.