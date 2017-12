Los comerciantes de la Alameda, desesperados: «No se lleven los pascueros» Metro Málaga ha instalado doce maceteros con flores de pascua en la Alameda Principal. / J. S. T. Los comerciantes de la Alameda colocan flores para atraer a los consumidores, pero en realidad atraen a los ladrones JUAN SOTO Málaga Martes, 19 diciembre 2017, 12:41

«Los pascueros no duran una semana; la gente se los lleva y los tenemos que reponer». José Antonio Ruiz, presidente de la plataforma Afectados por la Obra del Metro en la Alameda, nunca pensó que algo tan minúsculo como una planta les fuera a ocasionar tantos quebraderos de cabeza. La instalación de varios maceteros llenos de flores de pascua les ha llenado la calle de ladrones en vez de compradores. «Se da el caso de mujeres que los cogen y se ponen a venderlos en la misma calle», lamenta.

Los robos están siendo tan descarados que hasta les han obligado a colocar diferentes carteles en la calle. «Por favor, les rogamos que no se lleven los pascueros, los comerciantes de esta zona estamos muy escondidos tras las vallas», resumen en el escrito. Firmado por todos los comerciantes de la acera norte de la Alameda Principal, en el documento explican que tanto los pascueros como las luces navideñas han sido financiadas tanto por el Ayuntamiento como por Metro Málaga, por lo que no son de uso privativo. «Se ha realizado para que los peatones puedan disfrutar de una zona como los ciudadanos se merecen», resumen.

José Antonio Ruiz explica que esta iniciativa se puso en marcha como un intento de mejorar el flujo de viandantes por la acera. Aunque es consciente de que las cosas no mejoran de un día para otro, sí que confiesa que la situación ha mejorado bastante en las últimas semanas desde que se abrió el paso permanente. «Todavía no se mejoran los números del año pasado pero ha mejorado bastante», confiesa.

Más de lo mismo opina Óscar Rodríguez, responsable de la cafetería Granier, quien lamenta que los pascueros no duran ni una noche en u sitio. «Pedimos que nos los pusieran para animar la Navidad y las ventas, pero la gente se los lleva todas las noches y no sirve para nada», lamenta. Y más porque las ventas en Navidad no están ayudando tanto como deberían. «Los fines de semana no van mal por el reclamo que suponen las luces de la calle Larios;pero el resto de la semana lo pasamos mal».

Doce macetones

La instalación de pascueros en la calle fue una de las medidas acordadas con los comerciantes relacionadas con la Navidad al mismo tiempo que se amplió la acera para ganar espacio para los peatones. En concreto se acordó la instalación de entre diez y 12 macetones alargados que sufragaría el Metro Málaga y la instalación del alumbrado navideño en toda la vía.

El robo de pascueros en la ciudad supone todo un reto para el Ayuntamiento de Málaga. Desde el área de Parques y Jardines detallan que este año se han plantado entre 80.000 y 100.000 flores de pascua entre el Centro y los diferentes distritos y explican que entre un veinte y un treinta por ciento se dedican a reponer tanto por robo como por deterioro, ya sea por fuertes lluvias o por viento.