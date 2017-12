La familia de De la Torre le presiona para que no repita como candidato a la Alcaldía Rosa Francia y Francisco de la Torre, en su vivienda en la capital. / SUR Su esposa, Rosa Francia, admite que ella y sus hijos insisten al regidor para que no vuelva a ser cabeza de cartel y tenga «más tiempo para él y su familia» ANTONIO M. ROMERO Sábado, 16 diciembre 2017, 00:32

La familia de Francisco de la Torre le presiona para que no repita como candidato del PP a la Alcaldía de Málaga en las elecciones municipales de 2019. Así lo reconoció ayer la esposa del regidor, Rosa Francia, en declaraciones a este periódico, en las que dijo que tanto ella como su hijos le insisten para que no vuelva a ser cabeza de cartel y tenga «más tiempo para él y su familia».

Francia explicó que De la Torre está «encantado» con su labor como regidor y que «no cambiaría estos años como alcalde por nada», aunque añadió que su función es recordarle que debe tener tiempo «para pasear, estar tranquilo en casa, leer y replantearse su vida» tras años de servicio público. Una tesis en la que, según dijo, también están sus hijos.

Unas declaraciones con las que vino a reafirmar las opiniones vertidas el pasado miércoles en una tertulia de mujeres en la cadena Cope, en las que dijo que «no le perdonaría» a su esposo que volviera a presentarse como cabeza de cartel del PP; ya en diciembre de 2016 desveló que su marido le había dicho que «no tiene intención de presentarse».

A la pregunta de la conductora del programa, Mónica García, sobre si perdonaría que De la Torre no le dedicara a ella y a su familia la última etapa de su vida, Francia, en un ambiente distendido respondió: «Eso es harina de otro costal. Está clarísimo: no se lo perdonaría. Una cosa es la obligación que él tiene respecto al partido y otra cosa la obligación que tiene conmigo».

No quedaron ahí sus opiniones claras y concretas. Cuestionada sobre el hecho de que si Francisco de la Torre, que el próximo 21 de diciembre cumplirá 75 años, vuelve a presentarse y consigue mantener la Alcaldía acabaría el próximo mandato municipal con 80 años, Rosa Francia fue contundente: «No es cuestión de morir con las botas puestas, creo yo».

Preguntada por SUR sobre este asunto, Rosa Francia admitió este viernes que el tono de la conversación radiofónica fue humorístico. Por su parte, Elías Bendodo, presidente del PP y candidato con más opciones a sustituir a De la Torre, no quiso entrar a valorar las declaraciones radiofónicas de la esposa del alcalde, mientras que Juan Cassá, portavoz de Ciudadanos, se limitó a decir que no entra en las cuestiones de otros partidos y que sólo espera que el regidor cumpla su compromiso, plasmado en el acuerdo de investidura entre el PP y la formación naranja de estar en el cargo hasta 2019. El debate se puso sobre la mesa tras unas declaraciones recientes de Elías Bendodo, presidente del PP de Málaga y el candidato con más opciones para ser cabeza de cartel en la capital, a Europa Press en las que aseguró que respetará la decisión que tome el alcalde. «Su clara vocación es de no presentarse, tiene 75 años y es comprensible, pero evidentemente es su decisión y la decisión que tome la respetará el partido, como no podía ser de otra manera». A lo que Francisco de la Torre respondió: «Sigo pensando que lo más natural sería no presentarme, pero también es verdad que he dejado la puerta abierta, no es absolutamente imposible».

«A disposición del partido»

Unas declaraciones con las que De la Torre juega a una indeterminación calculada, a la que también se apuntó Rosa Francia en los micrófonos de la radio, y siguiendo la estela de las declaraciones de su marido, cuando sostuvo que debe ser el PP el que decida quién es el candidato y que su esposo es un político «disciplinado, hombre de partido». «Debe dejar toda la iniciativa y toda la responsabilidad al partido. El partido es el que tiene que decidirlo no él. Él les dice: ustedes son los que mandan, yo creo que es el momento de marcharme, pero si ustedes me piden que siga, seguiría», sostuvo.

Francisco de la Torre admitió este viernes que había oído las declaraciones de su esposa y que lo que le había llegado es que lo había dicho en un tono «festivo e irónico» y se limito a reiterar su discurso sobre este tema sobre que «lo normal es que no me presente», para a renglón seguido matizar que es «muy disciplinado y estaré a lo que me diga mi partido». De la Torre tampoco quiso elucubrar sobre qué peso tendría la opinión de su familia si el partido finalmente le pide que vuelva a encabezar la candidatura del PP a la Alcaldía de Málaga como viene haciendo ininterrumpidamente desde las municipales de 2003. «Esa circunstancia no se ha producido y la valoraré cuando se produzca», apostilló.

En la hoja de ruta del PP de Málaga, aprobada en su junta directiva provincial, se fija enero como el mes para elegir a sus candidatos a las alcaldías malagueñas, menos la capital, cuyo calendario depende de la dirección nacional. Sea como fuere, Bendodo ya dijo hace un año que el cabeza de lista, sea quien sea, estará elegido en mayo de 2018, justo cuando falte un año para las elecciones municipales.