La falta de acuerdo sobre la fecha impide el debate entre los candidatos a liderar el PSOE El equipo de José Luis Ruiz Espejo proponía celebrarlo hoy, mientras que el de Rafael Fuentes defendió que fuera el jueves, el viernes o el sábado por la mañana A. M. ROMERO MÁLAGA. Miércoles, 27 septiembre 2017, 00:36

Finalmente no habrá debate a dos entre los candidatos a liderar el PSOE de Málaga: el oficialista José Luis Ruiz Espejo y el sanchista Rafael Fuentes. Los equipos de los dos aspirantes a la secretaría general en las primarias del próximo domingo, 1 de octubre, no llegaron a un acuerdo sobre la fecha para el cara a cara en la reunión mantenida ayer con la comisión organizadora del proceso interno socialista.

En la reunión participaron, por parte del equipo de Ruiz Espejo, dos de sus personas de mayor confianza en la campaña, Javier Jerez, cargo de confianza en la Delegación del Gobierno de la Junta, y José Carlos Durán, concejal de la capital, mientras que la delegación de Fuentes estuvo compuesta por Mariló Narváez, exalcaldesa de El Burgo, y Salvador Salcedo, militante de base. Ambas partes sí llegaron a acuerdos sobre el lugar de celebración, la sede provincial; la moderadora, la periodista Princesa Sánchez; la duración, 50 minutos; y los bloques de temas, que serían dos el proyecto político y el modelo de partido. Los escollos surgieron sobre la fecha.

Desde la candidatura de Ruiz Espejo se planteó que la única fecha disponible para la celebración era hoy, miércoles, entre las 14 y las 16 horas. Así, explicaron que «la precipitación» con la que se planteó por parte de Rafael Fuentes la celebración del debate (se hizo por carta el pasado lunes) y el hecho de que Ruiz Espejo ya tenía cerrada la agenda de actos para esta semana sólo les había dejado el hueco planteado para hoy después de haber suspendido un acto con militantes.

Desde el equipo del aspirante oficialista defendieron que sólo tenían hueco en la agenda el miércoles Los sanchistas denunciaron que Ruiz Espejo quería un debate «en diferido y sin medios de comunicación»

En este sentido, fuentes consultadas por este periódico en la candidatura de Ruiz Espejo, sostuvieron que el equipo de Rafael Fuentes debería haber sido más flexible a la hora de aceptar la propuesta ya que se había hecho «un esfuerzo» ante el poco tiempo con el que se había comunicado.

Por su parte, desde el equipo de Fuentes se planteó que el debate fuera mañana jueves, el viernes o el sábado por la mañana ya que la hora propuesta para hoy, miércoles, coincidía con un almuerzo del candidato con militantes en los que estos ya habían pagado el menú y no se podía suspender. A ello se une, que a esa misma hora estará en Málaga, en el foro privado 'Giner de los Ríos', la presidenta federal del partido, Cristina Narbona, para participar en un almuerzo-coloquio, según fuentes consultadas.

Presencia de medios

Desde la candidatura de Rafael Fuentes explicaron que su propuesta de debate se basaba en la premisas de que fuera «abierto, que asistieran los medios de comunicación, con la posibilidad de que incluso pudieran preguntar, que fuera a cualquier hora del jueves, viernes o sábado por la mañana, y que en el mismo se presentaran las propuestas y la posibilidad de réplica entre los candidatos».

Además, desde el equipo de Fuentes criticaron que los representantes de la candidatura de Ruiz Espejo hubieran propuesto que el debate «no se haga en directo, sino en diferido, que no asistan los medios de comunicación y que se hiciera el miércoles o si no, no habría debate».

Frente a estas críticas, desde la candidatura del aspirante oficialista, las fuentes consultadas, indicaron que ante la falta de acuerdo sobre la fecha no se habían abordado cuestiones como la presencia o no de los medios de comunicación o la emisión en directo o diferido.