Un falso túnel sobre la calle Ferrándiz conectará Gibralfaro con el Monte Victoria La Gerencia de Urbanismo valora la actuación en un millón de euros y prevé incluirla en la primera fase de las obras para adecuar la zona como parque JESÚS HINOJOSA Málaga Jueves, 5 octubre 2017, 01:44

El equipo de gobierno municipal ultima el plan de actuaciones para adecuar la zona del monte de Gibralfaro como parque y mejorar sus conexiones con los barrios adyacentes. El Museo del Patrimonio Municipal acogió ayer un encuentro con vecinos, coordinado por la asociación Arrabal-AID, en el que los técnicos de la Gerencia Municipal de Urbanismo expusieron los proyectos que ya se han concretado para alcanzar este objetivo y que supondrán en total una inversión de seis millones de euros hasta el año 2019. Una de las intervenciones previstas es la construcción de un falso túnel sobre la calle Ferrándiz de forma que pueda establecerse una amplia conexión peatonal entre Gibralfaro y el Monte Victoria, a modo de corredor biológico.

El túnel se trazará entre los suelos situados al este del colegio El Monte, que ya son de propiedad municipal, y la calle Félix Revello de Toro, al norte. Según la alternativa elegida por los técnicos de Urbanismo, de un total de siete que han sido analizadas, tendrá una longitud de unos 40 ó 45 metros que permitirá disponer sobre la calle Ferrándiz de un espacio de unos 2.500 metros cuadrados en el que está previsto plantar especies vegetales que contribuyan a la comunicación medioambiental del Monte Gibralfaro con el Victoria.

Reurbanizarán las calles Agua y Picacho para que den acceso a un jardín de inspiración árabe

Los técnicos de Urbanismo se mostraron partidarios de incluir esta obra dentro de la primera fase de actuaciones a desarrollar para formentar el uso de Gibralfaro como parque forestal. No obstante, aclararon que todavía no se han concretado totalmente cada una de las etapas de los trabajos que se llevarán a cabo. Sí apuntaron que la intención es activar su contratación antes de que finalice este año, para que no se pierda la partida de un millón de euros que está reservada en el presupuesto municipal y que fue condición del grupo de Ciudadanos para darle luz verde.

Precisamente un millón de euros es el presupuesto calculado por los técnicos para este falso túnel, cuya construcción implicará probablemente el cierre al tráfico de ese tramo de la calle Ferrándiz durante las obras.

Otras de las intervenciones proyectadas para mejorar los accesos peatonales a Gibralfaro son la remodelación de las calles Agua y Picacho, en las que se plantarán árboles, para que desemboquen en unos suelos que hoy ejercen como trasera de la calle Victoria y que albergarán un jardín de inspiración árabe, con estanques y reconstrucciones de tumbas que rememoren lo que allí fue necrópolis de la ciudad en las épocas romana y musulmana. Asimismo, se implantarán fuentes para el consumo de agua potable, se mejorará el saneamiento de las calles del entorno y se adecuarán senderos con miradores para el tránsito peatonal. Uno de ellos recorrerá la ladera sur del monte, donde está previsto que Parques yJardines continúe en las próximas semanas con las labores de tala de pinos para prevenir incendios que ya ha desarrollado en otras zonas de Gibralfaro y que ayer volvieron a ser objetivo de las críticas de algunos vecinos.