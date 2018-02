Una exposición reivindica un cambio de mirada hacia el síndrome de Down Participantes y organizadores, ayer en la inauguración de la exposición. SUR MÁLAGA. Jueves, 22 febrero 2018, 00:48

Down Málaga y Correos inauguraron ayer 'XTumirada', una impactante exposición fotográfica en la que rostros conocidos del deporte, la televisión, el cine y la música de nuestro país han cambiado su mirada con la de personas con síndrome de Down para animar a que se produzca un cambio real en la forma en que la sociedad ve a este colectivo. La muestra está abierta al público de forma gratuita en la Oficina Principal de Correos (Explanada de la Estación, s/n) hasta el 27 de febrero, de lunes a viernes de 8.30 a 20.30 horas, y los sábados, de 9.30 a 13.00 horas.

La muestra, en la que colaboran conocidos rostros como Sara Carbonero, Dani Rovira, Maribel Verdú, Antonio Orozco, Vanesa Romero, Sergio Dalma o Pedro Piqueras, vio la luz el pasado 21 de marzo con motivo del Día Mundial del Síndrome de Down. Ahora, parte de la exposición está recorriendo las ciudades más importantes de España gracias al impulso de Correos. El acto de inauguración contó con la intervención de la coordinadora provincial del Instituto Andaluz de la Juventud, Noelia Suárez; el coordinador provincial de Participación y Voluntariado, Víctor González; el presidente de Down Málaga, Francisco Muñoz; María Antonia Abanades, de la Dirección de RSC y Relaciones Internacionales de Correos; y María Jiménez, joven con síndrome de Down.