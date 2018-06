Expertos debatirán en Málaga sobre la situación de los menores extranjeros no acompañados

La situación de los menores extranjeros no acompañados (MENA) que llegan a España y, sobre todo, la falta de oportunidades y riesgos que tienen cuando cumplen la mayoría de edad serán las protagonistas de la jornada que celebra el próximo día 14 la ONG Save the Children y el Defensor del Menor de Andalucía en la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Málaga. Un encuentro en el que Save the Children presentará los datos de su último informe, 'Los más solos', que revela que Andalucía es la comunidad que más menores extranjeros no acompañados tutela, un 34,44% del total en España en 2017.

Además, el estudio denuncia los fallos en el sistema de acogida, protección e integración de los niños y adolescentes migrantes que llegan solos a nuestro país. En 2016 abandonaron los servicios de protección y figuran «en fuga» 331 menores -de los 825 del total en España- de los que se ignora su paradero actual. «Estos niños y niñas pueden ser víctimas de las mafias o de las tratas y no estamos haciendo nada», señala Javier Cuenca, director de la ONG en Andalucía.

De este y otros asuntos se hablará el jueves en la jornada en la capital malagueña, a la que asistirán responsables de los distintos gobiernos autonómicos, locales y entidades sociales que trabajan con los jóvenes menores y extutelados como Málaga Acoge, Acnur o Aldeas Infantiles.

«El objetivo es crear un punto de encuentro en el que buscar soluciones reales para lo que está pasando con estos niños, intentando poner en primer lugar el interés superior del menor, y no olvidar nunca que se trata de niños que están perdiendo su infancia», explica Cuenca.

Los temas de debate van desde la protección de los MENA tras la recepción en la frontera a la acogida e integración. Además, se conocerán las historias de varios de estos jóvenes, para conocer las causas de la salida de sus países y sus experiencias migratorias. «Se trata de un colectivo altamente vulnerable; lo que pedimos es que se les atienda primero como niños que son, antes que como migrantes», exige Javier Cuenca.