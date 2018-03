Los expertos aseguran que Salud tiene datos de sobra para decidir si el nuevo hospital irá detrás del Materno La consejera asegura que es necesario analizar primero si los terrenos propuestos por los grupos de trabajo reúnen todas las condiciones ÁNGEL ESCALERA Málaga Sábado, 17 marzo 2018, 01:16

Las manifestaciones realizadas ayer en Málaga por la consejera de Salud, Marina Álvarez, sobre que aún no se ha decidido si el nuevo hospital se hará detrás del Materno Infantil, porque no se dispone todavía del plan funcional definitivo, sorprendieron a los expertos que han propuesto que el centro hospitalario se ubique en ese lugar. A ese respecto, aclararon que la Consejería de Salud dispone de un documento, entregado el pasado 15 de diciembre, en el que está incluida la información suficiente para poder tomar ya una decisión sobre si el hospital se construye o no detrás del Materno Infantil.

«Salud cuenta con datos de sobra para tomar una decisión ya y decir si el sitio propuesto para el centro hospitalario es bueno o no. El plan funcional no tiene nada que ver en ese asunto. De todas formas, a primeros de mayo la consejería recibirá el documento que nos falta por entregar con el diseño del hospital, una información que valdrá sea cual sea el lugar en que se construya el edificio», explicaron a este periódico fuentes de los grupos de expertos, que reiteraron que los datos pendientes de aportar a Salud no guardan relación con la ubicación del centro hospitalario. «La consejería cuenta ya con información suficiente para pronunciarse y para reunirse con el alcalde, con el presidente de la Diputación y con técnicos de Urbanismo y de Movilidad. Eso no tiene que ver con el plan funcional», precisaron las fuentes citadas. Añadieron que lo que les resta por terminar son cuestiones vinculadas con aspectos concretos de cómo será el hospital, pero que no con la ubicación del mismo, por lo que Salud podría tomar ya una decisión acerca de si está conforme o no con la propuesta efectuada por los expertos.

El nuevo hospital se prevé que disponga de 800 camas, esté muy bien dotado tecnológicamente, sea muy resolutivo y respetuoso con su entorno. El centro hospitalario tendrá once u ocho plantas, dependiendo de si se extiende a lo ancho más o menos el edificio. También se contempla un aparcamiento subterráneo con 2.000 plazas.