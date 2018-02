El PP exige a la Junta no abrir más tajos del metro hasta concluir el tramo Renfe-Guadalmedina Juanma Moreno pide al gobierno andaluz más recursos económicos para acelerar la finalización de los trabajos en Málaga y establecer una línea de ayudas a los comercios afectados ANTONIO M. ROMERO Miércoles, 7 febrero 2018, 14:48

El PP ha exigido esta mañana al gobierno de la Junta de Andalucía que no abra más tajos del metro de Málaga hasta que concluya el tramo Renfe-Guadalmedina, actualmente paralizado y a la espera de que la Consejería de Fomento adjudique las obras a una nueva empresa tras haber rescindido el contrato con la anterior.

“Que la Junta se deje de hablar de otras líneas de metro (en referencia a la línea en superficie al Hospital Civil) hasta que no acabe las que tenemos actualmente. Vamos a acabar con el follón, con el lío fundamental que tenemos en pleno Centro de la ciudad y una vez que terminemos, empecemos a hablar de otras líneas de metro”, ha afirmado a los periodistas Juanma Moreno, presidente del PP de Andalucía.

Moreno ha sostenido que el metro es una infraestructura “importante y necesaria” para Málaga pero ha añadido que no se puede tener “paralizada” a la ciudad once años con “una cicatriz” en el Centro de una capital turística que vive del sector servicios. “Eso no ocurre en ninguna otra ciudad de España, y por eso denunciamos la falta de interés, de efectividad, de voluntad de que la cosas funcionen”, ha dicho, al tiempo que ha recordado que hoy se cumplen 1.100 días con la avenida de Andalucía -en el tramo cercano al Corte Inglés- “bloqueada”.

Tras mantener una reunión con una veintena de colectivos sociales y ciudadanos del barrio del Perchel, Moreno ha instado al gobierno socialista de Susana Díaz a destinar más recursos económicos para acelerar la conclusión de los trabajos en este tramo. “Si tienen que hacer tres turnos de trabajos, que lo hagan”, ha dicho.

Asimismo, ha pedido al ejecutivo regional que ponga en marcha una línea de ayudas para los comercios que durante estos once años desde que se puso la primera piedra del suburbano se han visto perjudicados por las obras del metro.

“El PP se va a poner a disposición del PSOE para hacer las modificaciones presupuestarias que se tengan que hacer para acelerar los plazos de las obras”, se ha comprometido.

Juanma Moreno ha denunciado que las obras del metro están generando “numerosos problemas” al conjunto de los malagueños, “personas que lo han perdido todo, que han perdido su negocio, su forma de vivir, su casa o han tenido problemas familiares” a causa del metro y ha criticado que “la incapacidad de gestión del gobierno de la Junta” supone un coste anual adicional de 70 millones de euros y que las obras del suburbano “nunca tienen fin”.

Por su parte, el presidente de la plataforma ciudadana El Carmen-Perchel, Juan Manuel Molina, ha agradecido el apoyo del PP a las reivindicaciones de los vecinos y comerciantes afectados por los tajos del metro y denunció que las obras del suburbano “se están dilatando en el tiempo y no nos lo merecemos”.

“Ya está bien. Llevamos once años así. Hay negocios que se están viniendo a menos, la Alameda está terrible... Decirle a la Junta que el metro en Málaga será lo que los malagueños queramos que sea no lo que la Junta quiera”, ha manifestado Molina.