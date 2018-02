Excelencia fotográfica Javier Muñoz Javier Muñoz Brieva, con su instantánea ‘La Farola entre cristales’, ganador del VIII Maratón Fotográfico Ciudad de Málaga, organizado por SUR LUIS MORET Málaga Lunes, 26 febrero 2018, 00:08

Fotografía y mucho más. Los maratones fotográficos de SUR se han convertido en punto de encuentro de aficionados a la fotografía de la provincia y de parte de España que buscan la excelencia en cada disparo. Pero también algo más.

Pasión, camaradería, ilusión, competitividad desde el compañerismo y diversión forman parte del diccionario de los cientos de fotógrafos que toman las calles de Málaga en cada convocatoria. El Maratón de Fotografía Ciudad de Málaga ha cumplido 8 ediciones y ya tiene ganador. Javier Muñoz Brieva, nacido soriano hace 53 años, pero malagueño como el que más, ha conseguido el triunfo con su instantánea ‘La Farola entre cristales’. Incondicional de la fotografía, representa a la perfección el espíritu de perfeccionismo, búsqueda de la instantánea insólita y compañerismo que se ha conseguido en un evento ya consolidado. Satisfecho por lo conseguido, es de los que no se ha perdido ninguna de las citas y tiene una cosa clara: «La imagen ganadora está dedicada a Ginés, un compañero de maratones al que conocimos en las primeras pruebas y que ya no está entre nosotros. Hemos compartido muy buenos momentos y también quiero compartir este triunfo con él. Era una gran persona», explica.

Pruebas. Las mejores fotos, en la estación de metro El Perchel en una exposición Un día normal como cualquier otro por las calles de Málaga. Cientos de fotógrafos por las calles con una braga roja de SUR. Miles de disparos en un escenario que finalmente te devuelve escenas de película (digitales más bien) que descubren nuevos enfoques, momentos, escenas... Esta selección refleja imágenes de los distintos temas planteados en el certamen. Corresponden a la categorías de ‘Barrios de la ciudad en el Metro de Málaga’, ‘Museo del Automóvil’, ‘Soho’, ‘Muelle Uno’, ‘La Farola’, ‘Una foto con el móvil’ y ‘Rojo: el color primario con más pasión’. Las mejores instantáneas de cada una de ellas se expondrán en la estación de metro El Perchel de Málaga, del 16 de marzo al 15 de abril. El VIII Maratón Fotográfico Ciudad de Málaga ha contado con el patrocinio de Metro Málaga, la colaboración de Muelle Uno, el Museo del Automóvil y Tragatapas.

Javier Muñoz ha transmitido a su familia su amor por la fotografía. Ingeniero técnico industrial, cada convocatoria sale acompañado de su familia -mujer y tres hijas- a la caza de la mejor instantánea de las pruebas propuestas. Se juntan con un buen grupo, recorren los lugares señalados por los organizadores y cuando encuentra el momento adecuado, dispara. Así lo hizo el pasado 27 de enero. Caía la tarde y tras patearse parte de la ciudad, usar el Metro, pasear por el Museo Automovilístico, el Soho, el Museo de la Aduana, Muelle Uno... llegaba a la Farola de Málaga. Era uno de los temas a fotografiar. Este elemento característico de la fisonomía de la capital cumple 200 años y era uno de los motivos elegidos que había que inmortalizar. «Había un atardecer fantástico y tenía que aprovechar el momento. Ya había hecho fotos en el Muelle Uno y no quería dejar pasar la luz para La Farola», explica. Cuando encontró la inspiración, no lo dudó, dio varias vueltas para encontrar el mejor reflejo de La Farola en una caseta acristalada frente a ella y disparó desde el suelo, casi tumbado completamente. «Me percaté del reflejo, que habitualmente no se ve a simple vista, hice fotos desde con La Farola en la cristalera desde distintos ángulos y al final la que más me gustó para presentar fue en la que estaba en el centro». El resultado es esta ‘Farola entre cristales’, mejor instantánea según el jurado de entre unas 1.200 realizadas en la misma jornada. Su aliado para conseguirla era su inseparable Canon 5D Mark II y un angular. Es la historia de una instantánea que forma parte ya de la memoria gráfica de un certamen y de una ciudad, cuya transformación no ha pasado inadvertida a los ojos de los fotógrafos de todos los tiempos. Una visión muy diferente de una Farola que ya convive con Málaga dos siglos, siendo uno de sus elementos más representativos.

Fernando González, jefe de Fotografía de SUR, y Javier Muñoz.

«Málaga es muy fotogénica. El hecho de que tenga mar permite más posibilidades, zonas de amplitud... la luz, todo tiene más vida». Esas condiciones se ven reflejadas en todo un catálogo de imágenes capturadas por una legión de aficionados que crean singulares postales con grandes dotes de creatividad en cada maratón. En las páginas siguientes se pueden contemplar algunas de las presentadas en las distintas categorías, que reflejan la variedad y buen hacer de un heterogéneo grupo de amantes de todo lo que suene a fotografía.