BIC Euronova firma un acuerdo de colaboración con dos tecnópolis chinas SUR MÁLAGA. Sábado, 23 septiembre 2017, 00:15

El director general del Centro Europeo de Empresas e Innovación de Málaga BIC Euronova, Álvaro Simón de Blas, ha firmado acuerdos de colaboración con dos entidades chinas, City North Park of Jingjiang Economic and Technological Development Zone y Rugao Software Park, en el marco de la Internacional Conference of Innovation and Entrepreneurship, que se está celebrando esta semana en Jingjiang (China). El objetivo de ambos acuerdos es promover las inversiones de empresas chinas en España, con un interés particular en la provincia de Málaga.