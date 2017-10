Estudiantes de El Limonar celebran los diez años de musicales con un homenaje a ‘Grease’ 01:19 Daniel Maldonado (Sony) en uno de sus bailes, bajo la mirada de Rocío Soria. / SUR Más de setenta actores han participado en la representación de este pasado fin de semana en la Esad FRANCISCO GUTIÉRREZ Lunes, 9 octubre 2017, 18:58

Más de setenta actores, en su mayoría antiguos alumnos que han participado de los musicales anteriores, llenaron de magia e ilusión la representación de '10Toguther', un homenaje al conocido musical 'Grease' con el que el colegio ha querido celebrar los 10 años de representaciones musicales.

La función preparada para esta ocasión, con una duración de algo más de dos horas, se llenó de las conocidas canciones de la obra de finales de los setenta y homenajeó a todos los que a lo largo de esta década han participado de una manera u otra en la puesta en escena de los diferentes musicales.

La historia de los musicales del colegio El Limonar comenzó con una representación de 'Jesucristo Superstar', en el propio patio del colegio, a la que siguió la representación de 'Mamma Mia'. En este segundo musical, el colegio se volcó también en su faceta solidaria creando el espectáculo 'Juntos por un sueño', un proyecto conjunto con la Fundación Césare Scariolo que se ha mantenido en diversas ediciones. Después vendría 'Grease', 'Hoy no me puedo levantar' y 'Los 40 el Musical', proyectos realizados todos en el colegio con una excelente puesta en escena. Para los siguientes musicales, las actuaciones se trasladaron a la Escuela de Arte Dramático, donde, proyecto tras proyecto, se han ido llenando todas las sesiones con excelentes críticas de público y prensa. Así llegaron los espectáculos de 'We will rock you', 'Rock of Ages', 'Marta tiene un marcapasos', 'Walking on sunshine' y el último éxito, 'La llamada'. Con motivo del cincuenta aniversario del Colegio se puso en escena un recopilatorio denominado '7x50'.