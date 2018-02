Estudiantes del IES Campanillas ponen rumbo a Letonia Profesores y alumnos de Bachillerato del IES Campanillas, en Letonia. / SUR El centro participa en un proyecto Erasmus+ con otros cinco países europeos centrado en la gestión de residuos y conocimiento del medio ambiente SUR Jueves, 8 febrero 2018, 18:40

El IES Campanillas participa en un proyecto Erasmus+ KA2 de Educación Escolar con otros cinco países: 'For a better future for students of the next generation' ('Por un futuro mejor para los estudiantes de la siguiente generación'). El objetivo es que tanto alumnos como profesores sean capaces de disfrutar del medio natural, ahonden en el conocimiento de la gestión de residuos y mejoren su sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor. El próximo encuentro será en Letonia, adonde viajarán dos profesores y siete alumnos del centro.

Durante los años 2012-2014 los alumnos de secundaria del instituto Campanillas participaron en el proyecto Comenius 'Youth without borders' ('Juventud sin fronteras'). Después de esta enriquecedora experiencia, y tras un curso escolar de descanso, este centro recibió una nueva invitación para volver a participar en otra iniciativa europea, en este caso un proyecto Erasmus+. En el nuevo proyecto 2016-2018 participan cuatro profesores y más de 20 alumnos del instituto junto con docentes y estudiantes de otras cinco ciudades europeas: Zoetermeer (Holanda), Klippan (Suecia), Gorla Minore (Italia), Madona (Letonia) y Nowy Targ (Polonia). Se trata de un trabajo colaborativo y sus principales objetivos son, aparte de potenciar el emprendimiento y el conocimiento de la gestión de residuos, estimular nuevas estrategias educativas y ofrecer a los alumnos la posibilidad de mejorar su competencia lingüística en lengua inglesa y de conocer otras culturas dentro de la Unión Europea.

Durante el mes de febrero, alumnos y profesores del IES Campanillas han visitado Letonia para compartir su trabajo y experiencias con compañeros de otros países europeos. Durante esos días han trabajado mano a mano con ellos para desarrollar su espíritu emprendedor y mostrar cómo han creado y desarrollado su actividad empresarial durante este último año, aparte de ser recibidos por autoridades locales y participar en actividades deportivas y culturales.

En el caso del IES Campanillas, el alumnado ha creado una empresa vinculada al negocio de las chapas con mensajes variados. El nombre de la empresa es Squadish (en referencia a la palabra de origen inglés 'squad' que significa equipo) y en ella participan 10 alumnos de bachillerato. En el encuentro en Letonia han tenido que presentar la empresa, explicando las dificultades, la creación de la misma y sus planes futuros.

El último encuentro del año, al que está invitado el instituto Campanillas, se celebrará en Suecia en mayo. Según indican los profesores del IES Campanillas, la colaboración europea, en este proyecto, permitirá que los alumnos y profesores tengan un contacto más cercano, aprendan unos de los otros, y sean más tolerantes y flexibles.