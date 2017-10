Estudiantes de Arte Dramático, en huelga por la convocatoria de exámenes para el acceso a una escuela privada Alumnos de Arte Dramático, este miércoles. / SUR Han llegado a interrumpir las pruebas, que realizan una veintena de jóvenes FRANCISCO GUTIÉRREZ Málaga Miércoles, 4 octubre 2017, 14:32

Los estudiantes de la Escuela Superior de Arte Dramático, dependiente de la Junta de Andalucía, han acordado esta mañana iniciar una huelga en protesta por la convocatoria de pruebas de acceso extraordinarias para estos estudios en una escuela privada, la Escuela Superior de Artes Escénicas de Málaga, Esaem, que recientemente ha sido adscrita al centro público. Esta mañana han acudido unos 21 jóvenes a realizar la prueba de acceso, y se han encontrado con la oposición de los estudiantes de la Esad quienes, tras una asamblea, han acordado iniciar una huelga. Mañana acudirán a la Delegación de Educación a expresar su protesta por esta admisión extraordinaria de nuevos alumnos.

Los estudiantes han explicado que la escuela no tiene plazas para el itinerario musical, que es para el que se han estado examinando en esta convocatoria especial, y que incluso hay estudiantes en lista de espera porque no pudieron entrar en junio. No entienden entonces esta convocatoria especial, con la que se trata de dar cumplimiento a la normativa de acceso a un centro privado per adscrito a uno público. Entienden los estudiantes que habrá una competencia desleal ya que los titulados del centro privado van a poder tener un título homologado.

Según los profesores, es la primera ocasión en que se realiza un procedimiento extraordinario de admisión de alumnos, pues las plazas de la Esad se completan en junio por la alta demanda. De hecho, la resolución sobre este procedimiento extraordinario, de la Dirección General de Ordenación Educativa, es del 22 de septiembre, una fecha en la que el curso ya había comenzado.