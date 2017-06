Una estrategia común contra el ciberacoso El proyecto comenzó en enero en el CEP de Málaga. / Ñito Salas El proyecto Gritfis se desarrolla en el marco de Erasmus+. En él han participado los IES Politécnico Jesús Marín, Huelin y Salvador Rueda de Málaga, un instituto de Motril y centros de Italia, Finlandia y Grecia FRANCISCO GUTIÉRREZ Miércoles, 21 junio 2017, 00:26

Profesores y estudiantes abordan en un vídeo estrategias comunes para hacer frente al 'bullying' o ciberacoso. Este documental ficcionado recoge testimonios de los coordinadores de los centros españoles participantes en el proyecto Eramus+ y la experiencia formativa de los profesores participantes del IES Huelin, junto con una dramatización realizada por alumnos y alumnas de este centro, en el que se representan los tres roles que se presentan en este tipo de conflictos, es decir, agresor, víctima y testigos.

El reportaje ha sido guionizado y dirigido por una de sus profesoras y coordinadoras de este proyecto en el IES Huelin, Ana Bernal, quien realiza esta labor como proyecto integrado en su formación de imagen audiovisual en el IES Jesús Marín (socio en el mismo proyecto Griftis), junto con la productora Mucho Ojo, donde también realiza la formación en empresa.

El objetivo del proyecto 'Gritfis, divided we fall, together we stand, improving strategies in European schools and teacher training centres to prevent bullying and discrimination acroos Europe' es buscar una estrategia común para hacer frente al ciberacoso, después de analizadas las distintas medidas que se adoptan en los países participantes. El proyecto arrancó en enero de este año con una reunión de trabajo en el Centro de Profesores de Málaga, a la que acudieron un centenar de profesores de los distintos centros implicados. Entre los modelos a estudiar se encuentra el programa Kive de Finlandia, que se centra en la educación del grupo. Algo parecido a los mediadores escolares que trabajan en los colegios andaluces.

Participan docentes de los IES de la capital Huelin, Politécnico Jesús Marín y Salvador Rueda. También del IES Francisco Javier de Burgos, de Motril, y de un colegio de Italia, dos de Finlandia y uno de Grecia.