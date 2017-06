La estación El Perchel ya cuenta con conexión directa con María Zambrano Vista del nuevo acceso del metro de Málaga. / Ñito Salas La obra, que ha costado un millón de euros, ha sido financiada a partes iguales por la Consejería de Fomento y por Adif. El consejero anuncia que en febrero podrían comenzar las obras en el tramo Guadalmedina-Hospital Civil FRANCISCO GUTIÉRREZ Viernes, 16 junio 2017, 13:55

El consejero de Fomento, Felipe López, ha inaugurado este mediodía la nueva conexión entre las estaciones de metro de El Perchel y el vestíbulo de la María Zambrano. Una obra que ha costado un millón de euros y que ha sido financiada a partes iguales por la Consejería de Fomento y Adif. El consejero ha puesto esta nueva conexión como ejemplo de las buenas relaciones y colaboración que deben mantener las administraciones.

Se trata de una escalera mecánica que desde el vestíbulo principal de la estación de El Perchel (la que tiene salida a la calle Roger de Flor, junto a la estación de autobuses) conecta con el centro comercial Vialia. De esta manera, desde ahora los viajeros que deseen cambiar de medio de transporte no tendrán que salir a la calle, ya que directamente pueden ir de una a otra estación con estas escaleras mecánicas. “Diez millones de personas se mueven cada año por esta estación, y con esta infraestructura estamos potenciando la interconexión de dos medios de comunicación, el metro y los trenes, ya sea el cercanías, media o larga distancia”; ha destacado el consejero.

La obra ya quedó planteada cuando se construyó la estación El Perchel, con muros pantalla tanto en la estación de metro como en Vialia. Pero hasta noviembre de 2016 no quedó liberado el espacio en la estación de tren, que estaba ocupado por un comercio. En ese momento comenzaron las obras para desmoler el forjado, una intervención “casi artesanal”, utilizando discos de diamante y cortando pieza a pieza para desmontar las estructuras y dejar hueco a la escalera, según ha especificado el director general de Metro de Málaga, Fernando Lozano.

Cambio de posición del alcalde

Respecto a las polémicas relaciones con el Ayuntamiento, por la oposición del alcalde al trazado en superficie del metro hasta el Hospital Civil, el consejero ha indicado que sigue manteniendo conversaciones con el alcalde, “con sinceridad y sobre la base de que los compromisos se deben cumplir”. Para Felipe López, no se puede privar a un conjunto de ciudadanos de un sistema de transporte rápido, cómodo y eficaz. Recuerda que la declaración de interés metropolitano de este tramo, hace unas semanas, no es ninguna novedad, ya que algo similar ocurrió en 2004. “Esta es la solución idónea”, ha aclarado.

Por otra parte, considera que hay un “cambio de posición del alcalde” en función de sus recientes declaraciones. “Lo último que le he escuchado es que no va a colaborar activamente en el tramo del metro al Civil, algo muy distinto a la oposición frontal que mantenía hasta ahora”. En este cambio de postura cree que ha podido influir la presión del resto de grupos municipales (el PP no tiene la mayoría en el Ayuntamiento), que han exigido al alcalde que apoye y no obstaculice la llegada del metro al Hospital Civil. “Hemos conseguido los más difícil, los 800 millones de euros para financiar la obra, así que no podemos fallar en lo más fácil, ponernos de acuerdo para hacer realidad esta gran obra”.

El consejero ha adelantado que para septiembre-octubre se podrán licitar las obras del tramo Guadalmedina-Hospital Civil, que comenzarían en febrero de 2018. Por su parte, las obras recién licitadas del tramo Renfe-Gaudalmedina podrían adjudicarse en el mes de noviembre. Se retomarían las obras entre diciembre y enero de 2018.