'Estacazos' del PP al PSOE y Ciudadanos Bendodo, con cargos orgánicos e institucionales del PP. / SUR Crónica política Los populares inician una campaña para denunciar y señalar los 200 incumplimientos de la Junta con Málaga, de los que hacen corresponsables a los socialistas y a la formación naranja ANTONIO M. ROMERO Martes, 22 mayo 2018, 00:48

Si no hay adelanto electoral, la primera cita de los malagueños con la urnas serán los comicios autonómicos andaluces, previstos para marzo de 2019. A menos de un año para esta fecha marcada en rojo, el PP comenzó este lunes la precampaña y lo hizo dando 'estacazos' dialécticos al PSOE y a su socio de investidura en la Junta, Ciudadanos. Una formación, la naranja, que se mueve ideológicamente en el mismo espectro que el PPy que, según revelan las encuestas, va creciendo en Andalucía y volvería a ser determinante para la gobernabilidad en la región bien apoyando, como hasta ahora, a los socialistas o, incluso, a los populares.

El PP va a recorrer la provincia denunciando los 200 proyectos anunciados por responsables socialistas y que no se han puesto en marcha y lo van a hacer colocando estacas informativas en cada uno de estos lugares. Unos incumplimientos de los que hacen corresponsables al PSOE y a Ciudadanos, según recalcó el presidente del PP de Málaga, Elías Bendodo, en un lugar simbólico: las obras paralizadas del metro en la avenida de Andalucía del tramo Renfe-Guadalmedina. Allí estuvo acompañado del senador Manuel Marmolejo; los diputados Carolina España y Avelino Barrionuevo; la parlamentaria andaluza Mariví Romero;la secretaria general del partido en la provincia, Patricia Navarro; y la responsable de Nuevas Generaciones en la provincia, Dolores Caetano.

«No es una prioridad»

Bendodo expuso que van a sembrar de estacas la provincia para que los ciudadanos visualicen los proyectos que no se han cumplido porque, a su juicio, Málaga «no es una prioridad para el PSOE». El líder de los populares malagueños y presidente de la Diputación remarcó que estos 200 incumplimientos «son los de siempre» pero añadió que la novedad es que Ciudadanos es igual de corresponsable que el PSOE en que estos proyectos no se hayan puesto en marcha al no haberlos reivindicado como condición para aprobarles el presupuesto autonómico de 2018.

«Ellos (en alusión a Ciudadanos) apoyan al gobierno del PSOE tras 40 años en la Junta y apuntalan el régimen. Después de cuarenta años de gobierno de los mismos, los nuevos apoyan a los viejos, a los de siempre, al PSOE. Los malagueños deben saber que estamos gobernados por el peor gobierno andaluz y con el apoyo de Ciudadanos, que hace que no avancen ni Andalucía, ni Málaga», aseguró Bendodo en un mensaje de profundo calado electoral ya que arremetió contra quien ha sido su adversario tradicional, el PSOE, y ese nuevo 'enemigo' que le ha salido en el patio del centro-derecha, la formación naranja de Albert Rivera.

La primera estaca reivindicativa la plantaron los populares en la capital, en el entorno de la plaza de Manuel Alcántara, donde las obras del metro están paralizadas desde hace casi tres años. Bendodo tiró de memoria histórica para recordar que los trabajos del suburbano en la ciudad comenzaron hace doce años y que lleva nueve de retrasos, «y sin visos de que se acabe de forma inminente». Una situación que para el líder popular es «una auténtica agresión a Málaga que el PSOE y la Junta no harían en otra ciudad andaluza», por lo que reclamó que las obras cojan impulso de manera urgente.

Entre los 200 incumplimientos, además del metro en la capital o del tercer hospital para la ciudad, Bendodo enumeró las primeras actuaciones de señalización que desarrollarán los cargos públicos y orgánicos del partido durante las próximas semanas en las cabeceras de comarca. Así, el PP denunciará el incumplimiento de la Junta para conectar a Ronda con Málaga por autovía; que no se haya puesto en marcha el hospital Mijas-Fuengirola en la Costa del Sol Occidental tras reiterados anuncios; o que no se haya iniciado el puerto deportivo de Torrox-Nerja en la Axarquía.

En el Valle del Guadalhorce, los populares reclaman que el hospital de Cártama abra «al cien por cien» como prometió la presidenta andaluza, Susana Díaz, hace año y medio; y en Antequera que se realicen las obras de infraestructuras alrededor de los Dólmenes.