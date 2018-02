Espinosa y su banda de rock graban en homenaje a la Desbandá

No le habíamos visto antes con una guitarra de rock, aunque siempre tuvo ese punto de rockero con sus anillos de plata al modo Loquillo, sus aros como pendientes, el pelo siempre al ras, y vaqueros ‘slim fit’ con las All Stars Converse de toda la vida negras. Si no tocaba, era obvio que simpatizaba con el rock patrio, que él llama rock urbano, de Rosendo, Extremo Duro, Enrique Bunbury o Fito y los Fitipaldi, grupo que aunque en estos últimos discos han hecho más baladas comerciales tienen ese poso de rebeldía, que al edil no adscrito del Ayuntamiento, el integrante de Podemos Juanjo Espinosa, le gusta.

El edil díscolo de esta Corporación, escindido del grupo Málaga Ahora, pero fiel a las siglas moradas, había abandonado la guitarra desde que entró en el Ayuntamiento, pero hace un par de meses le ofrecieron un buen proyecto por el que volver. «Cuando me llamaron, al principio me dio un poco de vértigo, pero ahora estoy flipando», cuenta.

Estos días última los ensayos para la presentación del disco ‘Cantando a la Desbandá. Música y poesía por la memoria y la paz’ de los Artistas Sonoros de Málaga. El concierto para su puesta en escena será mañana sábado 3 de febrero, a las 20 horas, en la Nave (calle Cerrajero, 9) y en él participarán entre otros, Carlos Cortés, Silvia Pérez, Paco Doblas, Eskarnia, La Poética fusión, El Cirguero, Miguel López Castro, Carlos Fernández Campos, Coro La mar de voces, Manolo Guirado, Antonio Zamorano y Javier Gómez Bello, como viene en el cartel que anuncia el encuentro, así como Los habitantes, la banda de rock de Espinosa.

Estos grupos y cantantes ponen voz al poemario ‘El Guernica Andaluz’ de Paco Doblas, que es el precursor de este proyecto con su asociación Alterarte, en colaboración con la Asociación de la Memoria Histórica Contra el Silencio y el Olvido. El objetivo es hacerle un homenaje a las miles de víctimas que abandonaron la ciudad por la carretera de Almería huyendo de las tropas nacionales en febrero de 1937.

Los integrantes

Los habitantes está formado por Espinosa, voz y guitarra; el guitarra solista Sergio Mellado, el bajo David Castro, y el baterista Miguel Ruiz, que en este proyecto común ponen música al poema ‘Los Patriotas’ a través de su versión ‘Cuando dijeron Patria’, canción que llevan ensayando un par de meses. Tras esta experiencia, Espinosa «amenaza» con poner fecha para un próximo concierto de la banda así como un nuevo CD. Se sonríe mientras cuenta que le apetece mucho tocar en el concierto del sábado, que será de entrada gratuita, y todos los que parecen estar por llegar.

Inevitable que salgan a colación sus gustos musicales internacionales: Dire Straits, Pink Floyd, Guns&Roses, Led Zeppelin y Bruce Springsteen. «No tiene mal gusto el chaval», que apunta un compañero a su lado. Ya sólo le queda que, entre tanto morado, con el que ha teñido el mobiliario y paredes de su oficina municipal para dejar muy claro que él es Podemos en el Ayuntamiento, Espinosa cuelgue el póster, tipo años 80 revista Rolling Stone, de su próximo CD con Los habitantes. Su definición de rockero: «Es una actitud, una forma de ser y estar en el mundo. Es la expresión de un sentimiento de transformación social, es la rebeldía juvenil que no se doma con el paso de los años». ¡Yeah!

La plaza de la Jefatura de Servicio de Información y Prensa, que se quedó desierta el pasado mes de diciembre, y para la que se inició un proceso de selección, ya está cubierta. La hasta entonces responsable de este servicio, la veterana periodista Azucena Cervantes, cesó en el puesto en esas fechas e iniciará una jubilación parcial el próximo mes de marzo.

Al citado cargo, de selección interna, se presentaron dos funcionarios, y uno de ellos no cumplía con los requisitos de ser categoría A1 (licenciados). La elegida, que ejerce desde el pasado mes de enero, es Patricia García-Fuentes, hasta ahora responsable de Gestión Publicitaria en el área de Comunicación, por lo que seguirá trabajando en la misma área, de la que ahora será jefa, y donde continuará a las órdenes del director general de Comunicación, Jesús Espino.

García-Fuentes es licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de Navarra, y culminó la suficiencia investigadora en el año 95. En sus más de 20 años de experiencia profesional ha estado una década dedicada a la empresa privada ejerciendo de periodista y con responsabilidades en publicidad, y 12 años en el Ayuntamiento de Málaga. Accedió a la plaza de funcionario A1 en el año 2005 por convocatoria pública.