Los espetos de El Palo triunfan en Can Barça Paco ‘El Bere’ prepara los espetos en Kauai Gavà Mar. / SUR El pescadero paleño Paco ‘El Bere’ prepara una barca con 200 espetos para una fiesta de la Peña Gastronómica del Barcelona JUAN SOTO Málaga Viernes, 28 julio 2017, 00:50

Paco ‘El Bere’ ha revolucionado Can Barça con el tradicional espeto malagueño. Acostumbrados al ‘pan tumaca’ y a los ‘escargots’, el afamado pescadero paleño se ha hecho con los favores de la sociedad catalana con el plato más característico de la costa malagueña. Durante una fiesta organizada por la Peña Gastronómica Barça en el municipio de Gavà, Francisco Segovia Fernández, más conocido como ‘El Bere’, preparó una barca con 200 espetos con la que los asistentes se chuparon los dedos.

Y, a tenor de lo vivido, cortó oreja y rabo.«Fuimos el alma de la fiesta;no pararon de hacernos fotos y vídeos durante toda la noche», resumió ayer nada más volver de Barcelona. La fiesta se celebró en Kauai Gavà Mar, uno de los recintos de moda en la ciudad, y su propuesta gastronómica triunfó por encima de cualquier otra. El menú estaba compuesto por ensalada de tomates con cebolla y aceitunas, pan con tomate, mejillones al vapor y paella, aunque el espeto fue el que se llevó la palma. ‏

Paco ‘El Bere’ fue invitado a la celebración porque tiene grandes amigos allí desde que fuera presidente de la Peña Barcelonista de El Palo, y se fue acompañado por su amigo y también paleño Emilio Mendoza. Aunque las sardinas ya estaban preparadas cuando llegaron a Barcelona –«y eran de muy buena calidad»– las cañas para espetar el pescado se las llevaron desde la capital para evitar problemas. «Cualquiera las encontraba allí», bromeaba.

«Hubo una avalancha de gente encima mía; todo el mundo quería hacerse fotos conmigo»

La celebración fue el martes por la noche y ambos se han vuelto con una sonrisa en la boca. Aunque suponían que iban a gustar, no se esperaban tal repercusión entre los asistentes. «Durante toda la noche hubo una avalancha de gente alrededor mía que casi no me dejaba trabajar», explica ‘El Bere’. Es más, asegura que algunas personas incluso se llevaron cañas de recuerdo y que todo el mundo se quería hacer fotos con él. «Me convertí en el protagonista sin querer», afirma.

Explica que entre los numerosos comensales había gente importante e incluso directivos del FC Barcelona, que incluso le propusieron volver en otra ocasión para preparar sus tradicionales espetos. «Pau Vilanova me invitó a volver días antes del trofeo Gamper para preparar espetos para 400 personas en los bajos del estadio», presume. Y aunque de momento no está cerrado, considera que sería un momento muy emotivo y bonito de vivir.

Su compañero de viaje, Emilio Mendoza, recuerda que todos los asistentes terminaron chupándose los dedos y que no sobró un solo espeto. «Comieron tanto que algunos no pudieron ni con la paella que venía después». Para ellos, dice, fue una gran sorpresa, porque están acostumbrados a cocinar las sardinas a la parrilla y con aceite «y cuando las probaron de esta forma terminaron chupándose los dedos».

Peña gastronómica

La fiesta celebrada en el municipio de Gavà para más de un centenar de peñistas fue más especial si cabe, ya que sirvió también para conmemorar el 25.º aniversario del inicio de los Juegos Olímpicos de Barcelona y contó con actuaciones musicales. Fundada hace sólo unos meses, esta peña está compuesta por cocineros, periodistas, enólogos y restauradores a los que les une la pasión por la cocina y el mundo de la gastronomía.

‘El Bere’ es el responsable de una pequeña pescadería de barrio en la calle Villafuerte y toda una eminencia en la zona Este de la capital. Fue el fundador de la Peña Barcelonista de El Palo y presidente del colectivo durante 14 años. En la actualidad acaba de abrir, junto a sus hijos, la marisquería Casa Bere, también en la misma calle Villafuerte.