Una escuela de español para extranjeros pone en valor un edificio de la calle Carretería El grupo Enforex invierte cuatro millones de euros en la recuperación de un inmueble por el que ya han pasado casi doscientos alumnos

El interés que despierta Málaga a nivel turístico ha movido al grupo de enseñanza de idiomas Enforex a desplegar en la capital un conjunto de inversiones en centros educativos y residencias para estudiantes que ya ha empezado a materializarse con la recuperación de un edificio de la calle Carretería, convertido desde el pasado mes de septiembre en una escuela de español para extranjeros por la que ya han pasado casi doscientos alumnos y que espera alcanzar los trescientos cincuenta este verano.

«Creemos en el cambio de ubicación para estudiantes y en la convivencia entre españoles y extranjeros para el aprendizaje de idiomas», destacó Antonio Anadón, fundador de Enforex e impulsor de los proyectos que pretenden recuperar tres edificios de la capital. El primero de ellos, en el número 84 de la calle Carretería, ya es una realidad. Gracias a una inversión de unos cuatro millones de euros, se ha adaptado este inmueble del siglo XIX como centro de español para extranjeros dotado con 22 aulas que albergan como máximo a una decena de alumnos. «Nuestro método de enseñanza se basa en una atención muy personalizada», apuntó Anadón.

Fachada del edificio, con los cierros de madera recuperados.

Holandeses, italianos, franceses, alemanes, ingleses e incluso japoneses han pasado ya por las aulas habilitadas en torno a lo que fue el singular patio hexagonal de la casona, del que se han conservado y restaurado las seis columnas de mármol. Uno de los dos locales comerciales con los que contaba el edificio ya ha sido incorporado al centro como sala de profesores, y el otro, que albergó un histórico bazar, también pasará a ampliar la escuela. «Hemos renunciado a explotar comercialmente estos espacios en favor de nuestro proyecto», remarcó el responsable de Enforex, quien destacó que, junto con las clases, se ofrece un variado programa de actividades culturales y recreativas.

El principal problema con el que se ha encontrado Enforex a la hora de desarrollar su proyecto en Málaga es la falta de plazas de residencia para estudiantes. En un edificio de Carretería situado justo enfrente de la escuela han adquirido trece apartamentos que albergan a una parte de los alumnos, pero son claramente insuficientes. «Compramos el edificio del número 18 de la calle Victoria para realizar una residencia de lujo para estudiantes, pero la Consejería de Cultura no nos deja hacer la reforma que queremos», explicó Anadón.

Antonio Anadón, fundador de Enforex, en la cafetería

Se trata de un inmueble construido en las primeras décadas del siglo XX y que cuenta con protección arquitectónica de grado 1. La intención de Enforex es reformarlo por completo por dentro, pero Cultura no lo permite. «Me obligan a actuar sobre lo que hay y no puedo porque eso tiene un peligro enorme por las condiciones en las que está», aclara el empresario, quien se mostró frustrado por no poder intervenir en este edificio de la calle Victoria como desearía.

De ahí que su próximo objetivo sea el antiguo convento de las dominicas, que también adquirió hace dos años para otro centro de formativo y de residencia de estudiantes. «Queremos apostar por los campamentos internacionales en los que convivan alumnos españoles y extranjeros», subrayó Antonio Anadón.

De convento a campus para norteamericanos

El siguiente paso de Enforex en Málaga será la reforma y rehabilitación de lo que fue convento de monjas dominicas en la calle Andrés Pérez, bocacalle de Carretería, para convertirlo en una especie de 'campus' de cursos de español para extranjeros que estará dedicado especialmente a albergar alumnos de universidades norteamericanas y de otras partes del mundo. «Aquí queremos hacer un gran centro de residencia y enseñanza en el que la cultura española tendrá un papel protagonista», explicó Antonio Anadón. Sus planes pasan por convertir este antiguo edificio religioso, que alberga varios patios en su interior, en un espacio para 250 plazas de residencia para estudiantes por el que pasarían cada año unos 3.500 alumnos para recibir clases de español.

Enforex prevé invertir unos siete u ocho millones de euros en la recuperación de este antiguo convento, lo que elevará su inversión total en la ciudad hasta los veinte millones, aproximadamente. «Estamos decididos a ponerlo en marcha cuanto antes», apuntó.