Un escritor detrás del uniforme policial Antonio Trujillo posa junto a su libro. / Ñito Salas Un agente local publica un libro en el que novela la historia de diez asesinos ALVARO FRÍAS y JUAN CANO Málaga Jueves, 22 junio 2017, 00:41

Antonio entró en la Policía Local de Málaga bien joven. Con solo 21 años ingresó en el cuerpo «por seguridad laboral» pero, con el tiempo, el trabajo se convirtió en su pasión. Conoció la calle, empezó a tratar con delincuentes y el mundo del hampa le atrajo hasta tal punto que decidió compaginarlo con su gran afición: la literatura. Así se puso manos a la obra hace un par de años y ahora acaba de publicar un libro en el que novela la historia de una decena de asesinos.

El policía cuenta que siempre se ha «bebido» los libros y que se sentía atraído por la escritura, de hecho, incluso había escrito algunos relatos cortos. Pero un día leyendo el periódico se encontró con un reportaje que le dejaría muy marcado. Trataba sobre Manuel Delgado Villegas, más conocido como el ‘Arropiero’, que está considerado como el peor asesino de la historia criminal española. Se le probaron siete crímenes, pero él confesó a los agentes que le detuvieron que en realidad fueron 48.

‘Asesinos. Crímenes que estremecieron España’ es el título de la primera novela de Antonio Trujillo, de la que ya ha logrado que se imprima la segunda edición

«No sabía nada de él, pero me llamó mucho la atención su historia», confiesa. Así que empezó a darle vueltas a la cabeza y se desahogó en una reunión con el editor que había publicado algunos de sus relatos: le propuso escribir un libro sobre el ‘Arropiero’. Sin embargo, ambos acabaron decidiendo que Antonio buscaría más casos. De esta forma nació ‘Asesinos. Crímenes que estremecieron España’, un libro en el que se recogen diez historias diferentes de asesinos basadas en datos reales, pero noveladas.

Y ahí es dónde ha jugado un papel muy importante su experiencia en la calle. «Me ha servido para utilizar la jerga policial que empleamos nosotros, así como para describir mejor las situaciones y hacerlas de esta forma más reales. Está claro que, si no hubiera sido policía, el libro no lo habría escrito de la misma manera», afirma el agente.

A Antonio le tocó compaginar su actividad laboral con la escritura durante los dos años que ha estado escribiendo el libro, aunque confiesa que las horas en el Grupo Operativo de Apoyo (GOA) de la Policía Local nunca se le hacían pesadas. Aun así nunca contó a sus compañeros lo que hacía después de acabar el turno: «No es que lo guardara en secreto, pero nadie sabía que estaba con la novela». Cuando no trabajaba, Antonio deslizaba la pluma por el papel en blanco para escribir sobre la decena de asesinos que han copado sus horas a lo largo de estos años. Y es que el agente asegura que ha escrito todo el libro a mano, «ya que es mucho menos frío que el ordenador».

Además es bueno para la inspiración. Insiste en que ésta puede entrenarse y que, cuando no le llegaba, se ponía a escribir directamente en un papel en blanco «cualquier cosa» hasta que aparecía. Entonces era bienvenida, incluso cuando lo hacía sin avisar: «También me ha pasado tener que parar el coche inmediatamente para apuntar algo que se me había ocurrido».

Antonio puso un día el punto y final a la novela. Ahora también compagina su trabajo con toda la promoción del libro que está haciendo. Y es que ‘Asesinos. Crímenes que estremecieron España’ está siendo un éxito y hasta se ha impreso una segunda edición. Pero él no para, de hecho, ya tiene otra historia en mente para escribir.

Los agentes de la Policía Local son los primeros que se han sumergido en el libro. Muchos de ellos ya lo han leído y le han felicitado. Su destreza con la pluma ya no es ningún secreto. Ahora sabrán cuando patrullen junto a él que tienen al lado a un compañero, pero también a un escritor.