SUR entrega mañana el libro, CD y DVD de 'Giulio Cesare' de Händel SUR MÁLAGA. Sábado, 7 octubre 2017, 00:45

El éxito de 'Giulio Cesare in Egitto', estrenada en 1724, fue fulgurante y el mayor logrado por el compositor Georg Friedrich Händel en formato operístico. El caro sassone ('querido sajón') triunfó con una ópera seria que narra el histórico idilio entre Julio César y Cleopatra, y que se convirtió en uno de los títulos más populares de la época barroca. SUR entrega mañana el libro, CD y DVD de 'Giulio Cesare in Egitto' dentro de la colección 'This is opera', dirigida por Ramón Gener y que se ofrece por 9.95 &euro. 'This is Opera' nace con el propósito de acercar a todos los públicos la auténtica esencia de la ópera: la emoción hecha música. Un recorrido cronológico por la historia del género a través de los treinta hitos que han marcado la historia de la ópera: desde su aparición en la Italia del siglo XVII hasta la conquista del Nuevo Mundo.

En esencia son obras maestras pero explicadas con auténtica pasión, de un modo original y creativo que posibilita el objetivo de entender a fondo la grandeza de la ópera. Porque no se aprende a escuchar ópera, se aprende a sentirla. El libro es una parte importante de la colección que acompaña a cada una de las 30 entregas. Se trata de una completa obra editorial que da a conocer todos los secretos del género y sus grandes composiciones.